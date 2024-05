TerraBreeze, un climatiseur qui consomme 90 % d’électricité en moins qu’un appareil conventionnel

Les systèmes de climatisation traditionnels sont énergivores et utilisent des fluides frigorigènes néfastes pour l’environnement pour de nombreux modèles, ce qui accroit leur empreinte carbone. Selon les statistiques, la climatisation est aujourd’hui à l’origine d’environ 5 % des émissions d’équivalent CO2 du secteur du bâtiment. Dans l’espoir de changer la donne, la start-up autrichienne Social Cooling a développé une solution innovante baptisée TerraBreeze. Celle-ci consiste en un système de refroidissement plug-and-play de la taille d’une table de nuit. De plus, elle n’a pas besoin d’unité extérieure et encore moins de tuyaux d’évacuation, une conception bénéfique dans la mesure où elle facilite le déploiement de l’appareil.

Plus économe en énergie

Les performances ne sont pas non plus en reste, en effet, grâce à sa conception ingénieuse, le nouveau système de refroidissement à usage domestique consomme seulement près de 10 % de l’énergie nécessaire au fonctionnement des climatiseurs traditionnels. Il est à savoir que le TerraBreeze repose sur une technologie brevetée développée par les membres fondateurs de Social Cooling eux-mêmes. En parlant de cela, la start-up autrichienne est dirigée par Philippe Schmit qui est titulaire d’un master en développement durable, celui-ci est épaulé par Milan Demko, diplômé en génie mécanique, qui agit en qualité de CTO (chief technical officer). L’équipe se compose également d’un étudiant en physique quantique du nom de Ben Assa.

Un appareil écologique

Au-delà de son design à la fois fonctionnel et élégant, ce qui rend aussi le TerraBreeze séduisant, ce sont ses performances énergétiques. Le fait qu’il consomme 90 % d’énergie en moins que les systèmes de climatisation conventionnels constitue non seulement un moyen de réduire la facture énergétique, mais également un exploit bénéfique pour l’environnement grâce à une baisse significative de l’empreinte carbone. Pour atteindre un tel rendement, Social Cooling affirme s’être appuyé sur des méthodes de réfrigération anciennes combinées à une technologie moderne. Pour l’anecdote, l’invention de l’appareil est assez récente puisqu’elle date juste du troisième trimestre 2023.

Quid de la disponibilité ?

Grâce à son degré d’innovation et ses performances pour le moins impressionnantes, le climatiseur de la jeune entreprise autrichienne semble largement intéresser le public. Il a notamment été exposé lors du Wolves Summit à Vienne et du Web Summit à Lisbonne. De plus, il a été nominé pour le EarthShot Prize 2024. Pour l’heure, le TerraBreeze est au stade de prototype. Sa commercialisation devrait intervenir dans les mois à venir.

Social Cooling prévoit notamment de le vendre auprès des particuliers. La start-up envisage aussi d'octroyer des licences de propriété intellectuelle à des entreprises tierces. Plus d'infos : social-cooling.com.