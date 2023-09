Caeli Energie invente une climatisation adiabatique sans réfrigérant ni unité extérieure (cycle de Maisotsenko)

Cet été 2023, de nombreux records liés au climat ont été constatés, selon l’OMM des Nations Unies. Juillet 2023 serait le mois le plus chaud sur la planète jusqu’à présent. De longues vagues de chaleur ont touché certains pays comme la Grèce où des températures autour de 45 °C ont été enregistrées pendant 17 jours. En effet, la climatisation des logements et des espaces de travail est devenue incontournable dans plusieurs régions du monde. Mais pour éviter d’augmenter davantage le réchauffement climatique, l’idéal serait de remplacer les climatiseurs classiques par des alternatives plus écologiques. Pour résoudre les principaux problèmes liés à la climatisation, la start-up Caeli Energie, basée à Grenoble, a notamment mis au point une solution de refroidissement par évaporation. Ce nouveau système présente de multiples avantages, surtout en termes de consommation d’énergie et d’empreinte carbone. Découverte.

Comment fonctionne ce refroidisseur évaporatif ?

Cette technologie de climatisation fonctionne sur le principe de refroidissement adiabatique indirect à point de rosée. Le système repose sur le cycle de Maisotsenko. En effet, il serait en mesure de refroidir une masse d’air sous sa température humide en se rapprochant du point de rosée. Concrètement, deux flux d’air différents sont traités par l’appareil. Ils traversent des canaux secs et humides intégrant l’échangeur de chaleur et de masse. Plus clairement, le premier flux d’air passe par les canaux secs, permettant de réduire sa température avant d’être insufflé dans la pièce concernée. Le deuxième flux traverse les canaux humides pour y extraire la chaleur, puis l’air refroidi est évacué à l’extérieur du bâtiment. Concernant l’efficacité de cette machine, celle-ci serait excellente, avec un coefficient de performance supérieur à 17 et une puissance de froid de 2 kW. De plus, elle rafraichît l’espace sans augmenter l’humidité absolue.

Quelles sont ses caractéristiques principales ?

Cette start-up française propose une alternative plus respectueuse de l’environnement par rapport aux climatiseurs conventionnels. Cette technologie de refroidissement par évaporation indirecte ne nécessite aucun fluide frigorigène, qui est une substance polluante à base d’hydrofluorocarbure. Elle ne comporte pas d’unité extérieure (donc sans compresseur ni condensateur ni détendeur, qui sont des composants énergivores). En revanche, l’appareil doit être accroché à un mur de façade percé de deux trous afin de faire circuler les flux d’air entrant et sortant. Selon son concepteur, sa consommation énergétique est particulièrement réduite. Elle s’établit à 60 W par heure, contre 1 500 à 2 500 W par heure pour les climatiseurs conventionnels. Par conséquent, cette solution permet à ses utilisateurs d’alléger leurs dépenses liées à l’énergie. D’ailleurs, son empreinte carbone serait inférieure de 80 % par rapport à celle de la climatisation classique.

Comment installer cette technologie de refroidissement ?

Cette climatisation adiabatique indirecte murale doit être raccordée au système électrique du bâtiment et à l’eau courante. En effet, cet appareil consomme 0,5 à 2 l d’eau par heure, en fonction des conditions. Malgré cela, il demeure plus avantageux sur le plan énergétique et écologique. Grâce à l’absence d’une unité extérieure, cette solution ne contribue pas à chauffer davantage les espaces extérieurs ni à renforcer le réchauffement de la planète. Outre cela, selon la société Caeli Energie, la machine est entièrement fabriquée en France à partir de matériaux recyclés et recyclables. D’ailleurs, seules 5 % des pièces nécessaires proviennent d’Asie. Tous ces choix visent à minimiser l’impact environnemental de l’activité de la start-up. Plus d’informations : Caeli-energie.com

