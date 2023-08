L’invention d’une climatisation adiabatique en céramique qui fonctionne sans électricité

Ces dernières années, les étés sont marqués par des vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes, avec des températures à plus de 30 °C. C’est pourquoi climatiser les logements et les espaces de travail est devenu une nécessité dans plusieurs régions du monde. Néanmoins, nous ne devons pas tomber dans l’erreur de solliciter davantage les climatiseurs classiques à base de fluide frigorigène, émetteurs de gaz à effet de serre et gourmands en énergie. En effet, le recours à ces appareils devrait être limité au maximum afin d’éviter d’aggraver le réchauffement de notre planète. Aujourd’hui, diverses options de climatisation passives sont mises en avant par des entreprises engagées pour le développement durable. Découvrez notamment ce système de refroidissement basé sur le processus d’évaporation de l’eau. Ce dispositif a été conçu par Manoj Patel Design Studio, situé à Vadodara, dans l’État du Gujarat, en Inde. Décryptage.

Une climatisation adiabatique sans électricité

Le concept de refroidissement par évaporation est déjà utilisé depuis des années en Inde. On y trouve surtout des refroidisseurs bioclimatiques qui servent à conserver des produits agricoles frais. Cette technique permet aux agriculteurs de limiter les pertes post-récolte dans les champs et la détérioration des aliments. En s’inspirant de ces conteneurs froids, les designers de Manoj Patel Design Studio ont fabriqué un système de climatisation bioclimatique. Ce dernier ne nécessite pas d’énergie électrique pour fonctionner. Selon eux, ce dispositif est en mesure de refroidir une pièce pendant dix à douze jours en utilisant un seul réservoir d’eau de 15 l.

Ce climatiseur adiabatique de démonstration est composé de cinq rangées de six ou cinq tubes en céramique, remplies d’eau. Il intègre sur le dessus un réservoir d’eau avec un indicateur de niveau d’eau et un couvercle comportant un trou qui peut accueillir un petit pot de fleur. Au cours des essais de ce prototype, l’entreprise a constaté une baisse de température de 9 °C à l’intérieur de la pièce. Le système aurait permis de maintenir une température confortable de 23 °C, alors que la température ambiante s’élevait à 32 °C. En effet, lorsque l’air chaud se met en contact avec les tubes humides, l’eau s’évapore et l’air insufflé devient plus frais.

Les applications de ce module de refroidissement

Selon l’architecte Manoj Patel, fondateur de l’entreprise Manoj Patel Design Studio, ce climatiseur bioclimatique peut être utilisé dans les zones reculées hors réseau. Il sera aussi possible de l’installer dans les gares, les arrêts du bus, les locaux commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les bureaux administratifs et les institutions. Cet entrepreneur a précisé que ce système est très utile dans l’État du Gujarat, où les températures peuvent grimper jusqu’à 45 °C en plein été. Notons que le coût de cette solution de climatisation est d’environ 800 ₹ (9,15 €). Elle est plus économique et moins polluante que l’air conditionné ou le système de refroidissement à compression de vapeur.

Deux autres prototypes de système de climatisation bioclimatique

Manoj Patel Design Studio a mis au point deux autres versions de rafraîchisseur par évaporation. Le premier est un module de refroidissement portable en forme de cône, qui peut être installé dans les bureaux. Sa conception est assez simple, avec une sorte d’entonnoir entouré d’un petit réservoir d’eau en argile. Ainsi, l’air chaud entre dans le système grâce à un ventilateur. Puis, il traverse le canal et devient plus frais en sortant par une ouverture prévue à cet usage. L’autre prototype est une cage rafraîchissante en argile pour les oiseaux de campagnie. Il protège ces espèces des températures élevées grâce à une réserve d’eau aménagée sur la partie supérieure de la cage. Plus d’informations : Engineering For Change.

