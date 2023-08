Le dérèglement climatique, que nous pouvons constater chaque année, est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Les canicules se multiplient, alternant avec de violents orages que nous ne connaissions pas auparavant. Dans le domaine architectural, le confort hygrométrique devient donc un enjeu majeur pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs, mais sans accélérer ce dérèglement climatique. Nous voyons de plus en plus revenir sur le devant de la scène une technique ancestrale appelée refroidissement ou rafraîchissement adiabatique. Des équipes de l’AREP, une agence d’architecture pluridisciplinaire internationale, ont inventé un prototype innovant pour remplacer les climatisations modernes. Quel est ce projet ? D’où vient l’invention du refroidissement adiabatique ? Et quelle est son importance face aux enjeux climatiques actuels ? On va tout vous expliquer.

Présentation du prototype de l’AREP

Ce prototype conçu par les équipes d’AREP au Vietnam et en France propose une solution low tech pour améliorer le confort hygrothermique. Ce projet répond à un enjeu mondial, mais il revêt une importance particulière au Vietnam, l’un des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Le pays subit déjà des vagues de chaleur extrêmes chaque été. Bien sûr, il existe des solutions modernes, et notamment des climatisations classiques. Cependant, elles requièrent l’utilisation de centrale à charbon, particulièrement au Vietnam. Et c’est évidemment un impact environnemental phénoménal que de faire tourner les centrales à charbon pour se rafraîchir. Pour réaliser ce prototype de climatisation adiabatique, ils ont imaginé d’immenses tours fabriquées en bambou, un matériau local et disponible. Des tests ont montré une baisse de température de 6 °C par rapport à l’air ambiant à proximité du dispositif.

Retour sur l’histoire du rafraîchissement adiabatique

Cette technique ne date pas d’hier, puisque des peintures murales datant de – 2 500 ans av. J.-C. montrent déjà des fûts d’argiles poreux, remplis d’eau. Ils étaient placés sous une arrivée d’air afin que l’air chaud soit refroidi en passant à travers. Et sans le savoir, nous utilisons aussi le refroidissement adiabatique naturel, en se réfugiant près d’un lac ou d’une source d’eau fraîche lorsqu’il fait très chaud ! En période de fortes chaleurs, on peut constater une baisse de 10 °C près d’une source d’eau fraîche. Souvenez-vous des « badguirs » en Iran, qui combine le refroidissement par évaporation à l’aide de tissus humides. Ces techniques ancestrales témoignent de l’ingéniosité des anciennes civilisations dans la recherche de solutions naturelles pour contrer la chaleur et améliorer le confort de vie.

Comment fonctionne le refroidissement adiabatique et pourquoi est-il important ?

Le refroidissement adiabatique repose sur le principe de l’évaporation de l’eau. Ainsi, lorsque l’eau passe de l’état solide à l’état gazeux, elle va absorber l’énergie de l’air ambiant. Ceci va entraîner un refroidissement naturel de l’air ambiant. Le refroidissement adiabatique consomme seulement environ 10 % de l’énergie requise tout en maintenant des températures pratiquement similaires. De plus, le refroidissement adiabatique permet une ventilation avec 100 % d’air frais extérieur.

Cela contribue à améliorer le confort des habitants et la qualité de l’air à l’intérieur, sans dépendre des énergies fossiles. Et, si cette technique ancestrale, était en réalité la climatisation du futur ? Comme souvent, nous revenons aux inventions de nos aïeux, qui finalement étaient bien plus visionnaires que nous, non ? Plus d’informations : arep.fr.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire) ! x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte () !