Climatiseur mobile ou ventilateur : lequel choisir pour échapper à la canicule ?

Comme chaque année, en été, il fait chaud, et parfois vraiment très chaud. Après une nuit sans sommeil, à transpirer à grosses gouttes et à vous retourner toutes les 10 secondes pour trouver un peu de frais, vous décidez de foncer au magasin d’électroménager, pour trouver LA solution pour dormir ! Vous vous retrouvez alors devant pléthore de ventilateurs et climatiseurs, et vous ignorez lequel choisir. Même si ces deux appareils sont vendus pour se rafraîchir, ils n’ont pas la même efficacité, ni les mêmes fonctions. On vous explique lequel choisir, en fonction de vos besoins, mais également de votre budget. C’est parti.

Les avantages et les inconvénients d’un ventilateur mobile

Le ventilateur est un appareil qui brasse l’air intérieur et créé un flux d’air rafraîchissant. L’effet sur notre peau est immédiat, car quand il fait chaud, celle-ci se trouve entourée d’une fine couche d’air chaud. De plus, lorsqu’il fait chaud, nous transpirons et humidifions notre peau. Le flux d’air provoqué par le ventilateur, va donc venir rafraîchir notre peau humide. Les ventilateurs mobiles ont l’avantage d’être financièrement très accessibles, il est possible de trouver un petit ventilateur pour moins de 20 €. La plupart sont des appareils peu énergivores, mais ils ont un défaut. En effet, si vous arrêtez le ventilateur, la pièce redevient rapidement une véritable étuve. Enfin, un ventilateur mobile est recommandé pour une petite pièce, comme une chambre ou un bureau. Cependant, il n’aura jamais la capacité de rafraîchir une grande pièce, ou une maison entière. Retrouvez tous les ventilateurs mobiles disponibles sur Amazon, Cdiscount ou Castorama.

Les avantages et les inconvénients d’un climatiseur mobile

Les climatiseurs mobiles fonctionnent comme des réfrigérateurs, ils produisent de l’air froid, soit par le biais d’un bac rempli d’eau, soit par un gaz frigorigène. Dans le cas d’un bac rempli d’eau, ou de glaçons, le condenseur du climatiseur mobile produit de l’air froid et évacue l’air chaud vers l’extérieur. De plus, la plupart des climatiseurs mobiles disposent de système de purification de l’air, et de déshumidification. À l’achat, les climatiseurs mobiles sont plus chers, que les ventilateurs, mais ils sont aussi plus efficaces. On considère qu’un climatiseur peut faire baisser la température d’une pièce d’un degré par heure.

Attention, si vous achetez un climatiseur mobile avec un gaz frigorigène, il faudra prévoir une durée d’immobilisation de 24 heures avant la mise en route, et accessoirement prévoir des cartouches de rechange. Les inconvénients d’un climatiseur mobile sont d’être parfois bruyants, et de provoquer des rhinites, ou angines, s’ils sont utilisés de manière trop prolongée. Enfin, certains climatiseurs mobiles nécessitent d’être installés près d’une fenêtre, afin de pouvoir évacuer l’air chaud vers l’extérieur. Retrouvez tous les climatiseurs mobiles vendus sur Amazon, Cdiscount ou Castorama.

Quelques astuces pour vous rafraîchir sans ventilateur ni climatiseur

Outre l’utilisation d’un ventilateur ou d’un climatiseur, il existe quelques solutions pour garder le frais à l’intérieur de votre maison. Des astuces toutes simples, qui vous permettront de profiter d’une température acceptable dans votre intérieur. Par exemple, pensez à fermer les stores ou volets pendant la journée, en suivant le soleil. Vous pouvez aussi tendre sur vos fenêtres des linges humides, comme serviettes de toilettes ou draps, l’air chaud qui passera à travers se transformera en air frais à l’intérieur. Enfin, vous pouvez installer sur vos fenêtres de filtres anti UV, qui s’ils ne sont pas magiques, vous permettront de gagner quelques degrés de fraîcheur à l’intérieur ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

