Peu écolo, la climatisation protège quand même les plus fragiles, explique ce vulgarisateur scientifique

Les chaleurs seront bientôt de retour, et, avec elles, l’explosion des ventes de climatisations. Comme tout le monde, nous suivons les saisons et recherchons notre bien-être avant tout. L’hiver, nous achetons des poêles à bois, ou des poêles à pellets, et l’été, nous nous ruons sur les ventilateurs et les climatisations. En France, cette climatisation est souvent décriée pour ses effets néfastes sur la santé et son impact environnemental. L’an dernier, le ministre de l’Écologie avait même interdit la climatisation dans les bâtiments publics si la température était en dessous de 26 °C. Certes, les climatisations ont des impacts sur différents éléments. Pourtant, Mac Lesggy, présentateur de l’émission de vulgarisation scientifique, E=M6 depuis 1991, casse les codes. Dans une interview accordée à Rtl, il explique même que la climatisation pourrait sauver des vies ! Décryptage.

15 000 décès à cause de la canicule en 2003

Remontons le temps pour revenir à l’été 2003 ! Celles et ceux qui l’ont vécu et s’en souviennent ne peuvent pas avoir oublié les images désespérantes dans tous les médias. Nous y voyions des morgues qui débordaient, des personnes âgées sur des brancards, déshydratées, et des soignants débordés par les événements ! À cette époque, les maisons de retraites, ou EHPAD, n’avaient aucune obligation quant à la climatisation. Seules les plus luxueuses disposaient de salles climatisées pour les chaudes journées d’été !

Le résultat : plus de 15 000 décès enregistrés à cause de la canicule, en 2003, avec une grande majorité de personnes âgées. En juillet 2005, Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé, avait pris un arrêté rendant obligatoire l’installation d’un espace climatisé dans les maisons de retraites. De plus, chaque bâtiment public (école, crèche, etc.) doit désormais disposer de moyens de rafraîchissements (stores, ventilateurs, climatiseurs mobiles, etc.). À titre de comparaison, la canicule avait fait « seulement » 4 800 victimes, toujours trop évidemment, mais bien moins qu’en 2003.

Une protection pour les plus fragiles

Chaque année, il fait de plus en plus chaud, et sur de plus longues périodes, les climatologues alertent sans cesse sur ces phénomènes qui s’intensifient avec le réchauffement climatique. Les canicules feront donc, si je puis dire, partie de notre paysage, et nous devrons composer avec. De plus, les accords sur le climat avaient pour ambition de limiter le réchauffement climatique à 1,5°. Or, nous nous dirigeons plutôt vers une augmentation de 3 à 4° C selon Jean-Marc Jancovici, créateur du bilan carbone, qu’il a développé au sein de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Selon Mac Lesggy, en 2022, et malgré les nouvelles obligations, le surcroît de mortalité est de 400 personnes. Nous ne sommes donc pas encore totalement préparés aux effets des canicules, la climatisation étant l’un des seuls moyens à notre portée pour nous protéger réellement !

Le paradoxe de la climatisation

En France, 5 % des foyers sont équipés de climatisation, contre 90 % aux États-Unis, où la question ne se pose même pas : on climatise tout ! De plus, la climatisation aurait des bienfaits sur notre cerveau, qui travaillerait mieux dans un environnement frais, que lorsqu’il fait 35° C dans une pièce, un amphithéâtre ou une salle de soins. Au-delà de 25 °C, le cerveau se mettrait « en veille », et la productivité ne serait plus au rendez-vous. Quant à l’impact environnemental, il est vrai qu’une climatisation consomme de l’électricité, mais celle-ci, est, selon le présentateur, produite par nos centrales nucléaires, déjà considérées comme des centrales « bas-carbone ».

Ce serait donc une idée reçue que de penser que les climatisations sont si néfastes pour l’environnement. Pour lui, l’idéal est d’investir dans des pompes à chaleur réversibles, qui peuvent servir l’hiver comme l’été, et qui ne sont pas plus néfastes qu’un vieux radiateur, ou une vieille chaudière à fioul. À méditer ? Cette analyse vous semble-t-elle pertinente ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .