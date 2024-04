Les inconvénients des pompes à chaleur que les professionnels oublient souvent de mentionner

Votre dernière facture de gaz ou d’électricité vous a affolé, et vous avez décidé d’agir pour que la prochaine soit plus facile à digérer financièrement parlant. Dès le début de l’année, le gouvernement avait prévenu : les tarifs de l’électricité allaient augmenter, et nous avons pu le vérifier ! Vous envisagez peut-être, pour contrer cette augmentation, d’installer une pompe à chaleur. Cette dernière est souvent vendue comme un système écologique et économique, qui présente seulement des avantages. Le but d’un commercial étant, bien entendu, de vous vendre son produit. Néanmoins, une pompe à chaleur peut aussi présenter des inconvénients, que les vendeurs se gardent parfois de vous indiquer. Voici donc les inconvénients d’une pompe à chaleur, en fonction du type choisi.

Comment fonctionne une pompe à chaleur ?

Une pompe à chaleur (PAC) est un appareil qui peut chauffer ou refroidir une maison grâce à l’énergie présente dans l’air, l’eau ou le sol. La pompe à chaleur capte la chaleur présente dans l’air, l’eau ou le sol. Elle utilise un fluide frigorigène qui circule à l’intérieur de l’appareil. Une fois que le fluide a capté la chaleur, il est comprimé par un compresseur. En se comprimant, le fluide augmente en température. Le fluide frigorigène chaud circule ensuite dans un échangeur de chaleur. Cet échangeur permet de transférer la chaleur du fluide vers l’eau ou l’air qui circule dans le système de chauffage de la maison. L’eau ou l’air ainsi chauffé est distribué dans les radiateurs, les planchers chauffants de la maison.

Les inconvénients d’une pompe à chaleur eau-eau

La pompe à chaleur eau-eau possède l’un des coûts d’installation les plus élevés, car son installation nécessite souvent des forages profonds et couteux. En effet, elle utilise de l’eau souterraine pour chauffer votre logement, le coût d’un forage peut atteindre des sommets, notamment lorsque celui-ci doit être très profond. Bien entendu, si vous envisagez cette solution, il faudra être certains qu’une source d’eau adéquate est disponible sur votre terrain. De plus, une pompe à chaleur eau-eau nécessite un espace important lié à l’installation elle-même, ainsi qu’au stockage du matériel. Enfin, l’efficacité de la pompe à chaleur eau-eau dépend des variations de température de l’eau qu’elle utilise pour fonctionner. De plus, les radiateurs, devront, dans la plupart des cas, être changés.

Les inconvénients d’une pompe à chaleur air-air

Beaucoup moins chère qu’une pompe à chaleur eau-eau, la PAC air-air, présente aussi quelques inconvénients, comme celui d’avoir une efficacité réduite par temps froids. Le rendement appelé COP (Coefficient de Performance) peut être affecté lorsqu’il fait très froid, elle produira donc moins de chaleur. Une PAC air-air est également un appareil relativement bruyant, qui peut vous gêner et/ou déranger vos voisins. Il n’existe pas d’emplacement idéal pour installer la partie extérieure, mais dans certaines configurations, l’installation peut s’avérer compliquée. De plus, certaines PAC air-air d’entrée de gamme, peuvent aussi être bruyantes à l’intérieur, et perturber le sommeil de la famille.

Enfin, une PAC air-air, fonctionne avec de l'électricité, et sera donc hors service en cas de coupure ! N'omettez pas, non plus, que les PAC en général nécessitent un entretien régulier par un professionnel, comme le changement des filtres et le nettoyage complet du système. Quant aux inconvénients d'une pompe à chaleur air-eau réversible, ils sont semblables à ceux d'une PAC air-air, mais le coût d'installation est plus élevé.