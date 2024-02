Les inconvénients des pompes à chaleur sur lesquels vendeurs et installateurs préfèrent ne pas s’attarder

Alors que les augmentations des énergies fossiles (gaz et électricité) ne cessent de s’accumuler, nous cherchons des alternatives pour réduire nos consommations. De plus, ces énergies que sont le gaz ou l’électricité, sont des énergies qui ont un fort impact environnemental. De plus en plus de Français se tournent vers les pompes à chaleur, avec 1,1 million d’appareils vendus en 2022, selon les dernières statistiques du ministère de la Transition Énergétique. Il existe, comme le décrit le même rapport, deux types de pompes à chaleur (PAC). Celles qui « produisent de la chaleur en puisant des calories dans le sol ou les eaux souterraines (géothermie dite de « très basse énergie », températures inférieures à 30 °C) ou dans l’air (aérothermie) ». Chaque pompe à chaleur possède des avantages, mais aussi des inconvénients que nous allons passer en revue. Décryptage.

Quels sont les deux grands types de pompes à chaleur ?

Avant de vous expliquer les inconvénients des différentes pompes à chaleur, il nous semble important de rappeler ce qu’est une pompe à chaleur, et comment fonctionne chaque type de PAC.

La pompe à chaleur Air/Air

Une pompe à chaleur air/air utilise l’air ambiant comme source d’énergie pour chauffer ou refroidir un espace intérieur. Elle fonctionne en extrayant la chaleur de l’air extérieur, même par temps froid, à l’aide d’un échangeur situé à l’extérieur du bâtiment. Cette chaleur captée est ensuite comprimée par un compresseur, augmentant ainsi sa température. Le fluide frigorigène circulant dans le système joue un rôle essentiel dans ce processus en absorbant et libérant la chaleur.

La pompe à chaleur hydrothermique (Eau/Eau)

Une pompe à chaleur eau/eau, également appelée géothermique, utilise l’eau souterraine comme source de chaleur ou de refroidissement. Elle extrait donc la chaleur de cette eau pour la transférer à un fluide caloporteur circulant dans le système, puis redistribue cette chaleur à l’intérieur du bâtiment pour le chauffer.

Quel que soit votre choix, les pompes à chaleur sont actuellement parmi les systèmes de chauffage les plus écologiques. De plus, elles bénéficient de plusieurs aides gouvernementales que vous pouvez retrouver sur le site France Rénov.

Quels sont les inconvénients d’une pompe à chaleur air-air ?

La pompe à chaleur Air/Air fonctionne donc grâce à l’air extérieur et possède un rendement exprimé par son Coefficient de Performance (COP). Le COP varie en fonction de la température extérieure, et pourra en conséquence être plus faible lorsqu’il fait très froid. D’autres inconvénients peuvent s’ajouter à la PAC Air/Air comme un coût élevé pour l’installation ou encore des émissions sonores assez fortes. Cela peut vous déranger, et par ailleurs nuire à la tranquillité de vos voisins si votre PAC se trouve à proximité de chez eux. En outre, les nuisances sonores peuvent aussi se trouver à l’intérieur, sur l’unité, notamment au niveau de la ventilation. C’est vrai, particulièrement si vous optez pour une PAC Air/Air plutôt bas de gamme. Enfin, et comme tout appareil qui fonctionne à l’électricité, vous n’aurez aucun chauffage en cas de coupure de courant. Notez également que ces appareils nécessitent un entretien régulier, particulièrement au niveau des filtres qui doivent fréquemment être nettoyés.

Quels sont les inconvénients d’une pompe à chaleur hydrothermique (eau-eau) ?

Dans la mesure où cette PAC puise la chaleur dans les eaux souterraines, le coût de l’installation et du forage nécessaire peut être exorbitant. De plus, vous ne pouvez jamais être certain que le forage réalisé soit à l’emplacement précis d’une source d’eau souterraine. Ces installations peuvent par ailleurs demander un espace substantiel pour le stockage du matériel et une empreinte importante sur le terrain extérieur. De plus, leur performance peut être influencée par les fluctuations de la température de l’eau source, et affecter, par conséquent, la température intérieure de votre logement. Êtes-vous concernés par ces inconvénients ? En connaissez-vous d’autres que vous aimeriez partager avec nos lecteurs ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .