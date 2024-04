Gradient dévoile une pompe à chaleur prête à l’emploi à poser sur le rebord des fenêtres, mais…

La pompe à chaleur compte parmi les systèmes de chauffage les plus en vogue actuellement en raison de ses nombreux avantages, surtout pour l’environnement et notre porte monnaie. En effet, c’est un équipement écologique qui utilise une énergie renouvelable pour chauffer un logement, à savoir les calories dans l’air, l’eau ou le sol. L’utilisation de PAC efficaces contribue grandement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme le précise la Commission européenne. Ces équipements de chauffage présentent toutefois quelques inconvénients : coût d’installation élevé, nuisances sonores, etc. Pour éviter ces désagréments, l’entreprise américaine Gradient a conçu un modèle au design original, facile à installer, moins bruyant et peu encombrant : le Gradient All-Weather 120 V. Un dispositif très intéressant sur le papier, mais difficile à utiliser dans notre pays, je vous explique pourquoi.

Une PAC destinée à être installée sur le rebord d’une fenêtre

Le Gradient All-Weather 120 V se démarque par son design avant-gardiste et original, constitué de deux blocs mesurant environ 64 cm de largeur et 60 cm de hauteur. Sa conception modulaire lui permet de se glisser facilement sur le rebord d’une fenêtre coulissante. Notons que cette pompe à chaleur est conçue pour s’adapter à des fenêtres coulissantes verticales d’une largeur minimale de 66 cm et c’est là le problème, en France, ce type de fenêtre est malheureusement très peu utilisée. C’est dommage, car Gradient a opté pour un design élégant et peu encombrant qui ne gêne pas le champ de vision et qui se fond parfaitement dans le décor. Hormis la performance et le confort thermique, l’entreprise américaine a tenu à privilégier l’esthétique et la praticité dans la conception de ce modèle.

Un modèle silencieux et simple d’installation

Les émissions sonores d’une PAC air-air se situent, en moyenne, de 50 à 65 dB(A). Le bruit de fond gênant que l’on entend provient souvent de l’unité extérieure, car c’est là que se trouvent généralement le compresseur et le ventilateur. Puisque le second bloc contenant ces éléments est placé à l’extérieur de la fenêtre, le Gradient All-Weather 120 V est silencieux à l’intérieur. Selon les informations, du constructeur, le niveau sonore de ce modèle se situe de 38 à 47 dB(A), le rendant un peu moins bruyant que les pompes à chaleur traditionnelles. Par ailleurs, l’installation de cette PAC ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel et s’effectue en quelques minutes. D’après les concepteurs, 15 minutes suffisent pour l’installer et il n’est pas nécessaire d’avoir des compétences en bricolage.

Un équipement de chauffage économique et écologique

Avec le Gradient All-Weather 120 V, l’entreprise américaine s’est fixée comme objectif d’atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant aller jusqu’à 95 %, voire plus. Que ce soit pour refroidir ou chauffer un logement, ce modèle a pour avantage d’être respectueux de l’environnement. Notons que le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire sont responsables d’environ 15 % des émissions de gaz à effet de serre. Selon les concepteurs, cette PAC aérothermique est très économique, par rapport aux modèles utilisant des combustibles fossiles.

Vince Romanin, PDG de la société, affirme que « durant les jours les plus froids, le Gradient All-Weather 120 V peut réduire le coût de chauffage d’un logement de 15 à 55 % en comparaison à une chaudière au gaz, et de 51 à 74 % par rapport à une chaudière au fioul. Lors des hivers doux, les économies réalisées se situent de 29 à 62 % par rapport au chauffage au gaz, et de 59 à 78 % face à celui au fioul ». Pour information, une application mobile dédiée permet aux utilisateurs de maîtriser leur consommation énergétique et d’économiser davantage. Quoi qu’il en soit, ce dispositif est difficilement utilisable en France et c’est dommage, à moins que vous n’envisagiez de changer certaines de vos fenêtres… Plus d’informations : gradientcomfort.com. Que pensez vous de ce concept de pompe à chaleur « Plug and Play » ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .