Comment supprimer le bruit d’une pompe à chaleur ?

Depuis quelques années, les ventes de pompe à chaleur se multiplient, et ceux qui recherchent une solution économique, et écologique, optent fréquemment pour cette solution. Ainsi, en 2020, les ventes progressaient de 11 % par an, et les pompes à chaleur air-air étaient privilégiées des ménages, selon le ministère de l’Écologie. Cependant, les pompes à chaleur, ont l’image de système bruyant, qui peuvent perturber les habitants d’une maison, voire ceux des maisons voisines. Le compresseur, et le ventilateur d’une pompe à chaleur, émettent réellement du bruit, et c’est inévitable. Il existe néanmoins quelques astuces pour réduire ce bruit, et rester en bons termes avec votre voisin. Découverte.

Pourquoi une pompe à chaleur émet-elle du bruit ?

Avant de vous expliquer comment réduire le bruit de votre pompe à chaleur, il est important de connaître les raisons de ces émissions. Le bruit émis par une pompe à chaleur provient de deux sources distinctes :

Le compresseur, qui crée des vibrations lors du cycle de refroidissement.

La ventilation qui aspire et expulse l’air pour le diffuser, le chauffage ou l’air frais.

Bien entendu, il existe des différences quant aux émissions sonores, qui varient d’un modèle à l’autre. D’ailleurs, lors du choix de votre pompe à chaleur, le nombre de décibels produits doit vous aiguiller sur votre achat. Surtout si vous vivez dans une maison mitoyenne, en appartement ou proche des fenêtres de vos voisins.

Comment atténuer les vibrations générées par une pompe à chaleur ?

Comme nous vous l’avons dit précédemment, les vibrations constituent l’une des principales sources de bruit émis par une pompe à chaleur. Pour minimiser ces vibrations, plusieurs solutions sont envisageables. Commençons par le placement de votre pompe à chaleur, qui doit être éloignée des pièces à vivre, et des chambres. L’idéal étant de pouvoir la placer près de pièces de « passage » : salle de bain, cuisine, véranda, appentis, etc. Pour atténuer les émissions sonores, vous pouvez faire installer des plots anti-vibratiles, des accessoires spécifiques conçus pour absorber les vibrations produites pendant le fonctionnement de la pompe à chaleur.

Disponibles en différentes tailles et matériaux adaptés aux divers modèles de pompes à chaleur, ces plots contribuent à atténuer les nuisances sonores. Vous pouvez aussi renforcer le dispositif anti-bruit, par l’installation d’un support isolant en caoutchouc, en mousse ou en granulats, sous votre pompe à chaleur. Le matériau va absorber les vibrations du compresseur, réduisant, de fait, le bruit émis par la pompe à chaleur.

Et, pour le bruit de la ventilation ? Quelles solutions adopter ?

La ventilation produite est la seconde source de bruit émise par votre pompe à chaleur. Et, là encore, plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous pouvez, par exemple, installer un silencieux, un accessoire disponible auprès de votre installation, qui sera directement installé sur l’évacuation d’air. Si le ventilateur commence d’avoir de l’âge, ou que dès l’installation, il est bruyant, vous pouvez faire changer ce dernier, par un modèle plus silencieux.

Et, que dit la loi en matière de nuisances sonores ?

Les nuisances sonores sont réglementées commune par commune, et les horaires peuvent différer. Mais, en règle générale, le niveau sonore à l’intérieur d’une habitation ne doit pas :

Dépasser 35 dB (A) de 7 h à 22 h

Dépasser 25 dB (A) de 22 h à 7 h

Quant à l’extérieur, voici les émissions sonores à respecter pour rester en bons termes avec vos voisins :

5 dB (A) de 7 h à 22 h

3 dB (A) de 22 h à 7 h

Renseignez-vous auprès de votre mairie, certaines sont plus tolérantes, au sujet des émissions de bruit, quand d’autres sont plus sévères. Avez-vous déjà rencontré des problèmes de bruit à cause de votre pompe à chaleur ? Et, comment avez-vous résolu ces problèmes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .