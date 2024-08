Bestway Hot Water, une pompe à chaleur portable (3,50 KW) pour chauffer l’eau de la piscine

Vous aimez vous détendre dans votre piscine après votre journée de travail, mais vous estimez que l’eau est un peu trop fraîche après avoir transpiré à grosses gouttes. Peut-être avez-vous déjà essayé différents types de chauffage pour piscine, comme la bâche à bulle, ou le tapis solaire, mais vous n’êtes pas satisfaits du résultat. Si vous disposez d’une piscine hors sol, je vous propose de découvrir un autre type de chauffage pour piscine, par le biais de la pompe à chaleur Bestway Hot Water 3,50 kW, vendue au prix de 249 €* sur Amazon. Performante et commode à utiliser, elle s’avère être une solution idéale pour les piscines hors sol, jusqu’à 20 m³ de volume. Présentation.

Une pompe à chaleur portable de 16 kg

La pompe à chaleur Bestway Hot Water 3,50 kW est, comme je vous l’ai annoncé en introduction, destinée aux piscines hors sols uniquement et dont le volume maximal est de 20 mètres cubes. En termes d’efficacité, elle affiche un COP (Coefficient de Performance) de 6 à 27°. Ce qui veut dire qu’elle ne consomme que très peu d’énergie pour que l’eau atteigne 27° C. Je vous rappelle que le COP exprime le rapport entre l’énergie utile produite (chaleur ou froid) et l’énergie consommée par le système pour produire cette énergie. Certes, elle consomme de l’électricité contrairement aux systèmes solaires, mais elle a été conçue pour en utiliser le moins possible. Du côté des dimensions, elle affiche 31 × 29 × 37 cm et un poids de seulement 16 kg, compacte et relativement légère, elle s’avère, par conséquent, facile à installer et ne nécessite aucun assemblage.

Un débit minimal de 2 m³/h

Pour fonctionner, la pompe à chaleur Bestway Hot Water utilise un procédé breveté, à base de gaz R32, couplé à un échangeur en titane, qui lui assure une grande robustesse et une grande durabilité. Pour le démarrage au printemps, vous devrez patienter tant que la température de l’air n’atteint pas les 10 ° C son seuil minimal de fonctionnement. De plus, elle devra être reliée sur une pompe disposant d’un débit minimal de 2 m³/h. Les spécifications techniques incluent une puissance de chauffage de 3,64 kW à 27 °C et de 1,85 kW à 10 °C, avec un COP respectif de 5,73 et 3,74. Silencieuse, avec une mesure de seulement 55 dB à 10 mètres, elle ne vous importunera pas, et vos voisins ne s’apercevront même pas de son existence. De plus, en cas de coupure de courant, elle intègre une mémoire des réglages, qui lui permet d’être utilisée avec une minuterie.

Une installation simple et rapide

Pour une installation optimale, la pompe à chaleur doit être placée à une distance d’au moins 2 mètres de la piscine. Si vous n’êtes pas très à l’aise avec les branchements électriques, je vous recommande de faire appel à un professionnel, notamment en termes de normes de sécurité. Quant à l’entretien, il sera judicieux de le faire fréquemment. Les points à vérifier seront les suivants : la vérification des flux d’eau, la propreté de l’évaporateur et l’inspection des raccordements électriques. De plus, en hiver, ou lors d’une absence prolongée qui ne nécessitera pas de chauffer votre piscine, il sera préférable de vidanger l’eau et de couper le chauffage, pour préserver cette dernière.

Je vous rappelle le prix de la pompe à chaleur Bestway, destinée aux piscines hors sols : 249 €* sur Amazon, un petit accessoire commode pour prolonger les joies de la baignade ! Que pensez-vous de cette pompe à chaleur pour piscine ? Peut-être l’utilisez-vous déjà ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

