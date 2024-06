Le dôme SpeedSolar de Steinbach permet de chauffer l’eau de votre piscine et gagner jusqu’à 3 °C

Comment profiter de votre piscine alors que les températures extérieures sont loin d’être clémentes ? Notre piscine est pleine, propre, et nous accueillerait à bras ouverts, si le temps le permettait. La pluie a été la maîtresse de ce printemps 2024, faisant de lui, le quatrième le plus pluvieux depuis 1983, selon Météo France. Quant à l’eau de la piscine, elle doit se situer autour de 10° C, juste parfaite pour une armée de pingouins, quoique peut-être un peu trop chaude ! En tout cas, personnellement, je n’ai même pas tenté d’y plonger un orteil, et encore moins mon corps entier. En prévision du printemps prochain, et pour pouvoir profiter de notre piscine, je vais probablement me laisser séduire par un chauffage solaire de piscine. Et, si je devais choisir, ce serait le chauffage solaire SpeedSolar pour piscine dôme Steinbach est au prix de 108,99 €* sur Amazon. Je vous le présente et vous explique les raisons de mon choix.

Quelques degrés supplémentaires non négligeables

Vous souhaitez augmenter la température de l’eau de votre piscine hors-sol de 1, 2 ou 3 °C ? Le chauffage solaire SpeedSolar est la solution idéale pour profiter de la chaleur solaire et réchauffer efficacement votre piscine. Il est possible de le raccorder sur les systèmes de filtration de 32 ou de 38 mm de diamètre. Notez qu’il est spécialement conçu pour les adaptateurs spéciaux de la marque Intex. Ainsi, il mesure 55 cm x 55 cm, et ne prend donc pas trop d’espace au sol. Le dispositif procure un débit maximal de 7 500 l/h, ce qui permet de nettoyer et de réchauffer une petite piscine en quelques heures seulement. Bien entendu, vous ne passerez pas de 15 à 25° dans votre bassin, mais les quelques degrés supplémentaires seront bien appréciables ! Attention, le fabricant précise que le chauffage solaire est livré sans tuyaux de raccordement ni matériel de fixation. Vous devrez donc les avoir déjà en votre possession, ou les acheter en supplément.

Comment fonctionne-t-il ?

En termes de puissance de chauffage, l’eau froide entre puis traverse le serpentin, lui-même enroulé dans le dôme solaire, qui la réchauffe. Elle ressort de l’autre côté, réchauffée de quelques degrés. Le dôme transparent supplémentaire permet d’optimiser pleinement le chauffage de l’eau grâce à l’énergie solaire. Vous avez aussi la possibilité, pour augmenter l’efficacité, d’installer plusieurs dômes solaires, en série.

Toutes les caractéristiques techniques

Raccord Ø 32/38 mm

Dimensions : 55 × 55 cm

Tuyau collecteur 24 × 38 mm

Débit max. 7,500 l/h

Préparation pour adaptateur spécial Intex

Livré sans tuyaux de raccordement ou Matériel de fixation

Pourquoi j’opterais pour un chauffage de piscine Steinbach ?

Si vous vous interrogez sur cette question, pour ma part, ce serait uniquement une question de « style », d’emprise au sol, mais aussi parce que j’ai trois chiens. En toute transparence, j’ai eu, par le passé, un chauffage en forme de tapis, à poser au sol, mais il n’a pas duré longtemps, car il m’était impossible de le mettre en hauteur. Les chiens, pour qui le jardin, est un terrain de jeu, ont dû imaginer qu’ils disposaient d’une nouvelle attraction. La forme de dôme me conviendrait donc bien mieux, puisqu’ils ne pourraient pas marcher ni courir dessus. Certes, je ne pense pas que la conception en forme de dôme ait été imaginée pour cela. Pourtant, c’est cette forme qui me ferait opter pour ce type de chauffage de piscine solaire. De plus, il est parmi les plus abordables du marché, avec, je vous le rappelle, un prix de 108,99 €* sur Amazon. Et, vous ? Disposez-vous d’une piscine chauffée avec ce type de petit chauffage solaire ? Je serais ravie de connaître vos impressions ou votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

