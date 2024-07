Piscine : comment économiser de l’eau et de l’électricité ?

La France, est classé au second rang mondial, derrière les États-Unis, en termes de piscines privées. Plus de 3 millions de piscines privées sont déclarées, selon un article publié dans The Conversation. Les dimensions des bassins se situent de 10 à 32 m², avec une légère baisse sur les volumes ces dernières années. La dimension la plus vendue étant de 32 m², un bassin, qu’il faut donc entretenir toute l’année et qui consomme de l’eau, et de l’énergie. Sachez, qu’il existe quelques solutions pour réduire votre consommation d’eau et d’électricité si vous possédez une piscine. Je vais vous expliquer comment réduire les consommations d’énergies liées à l’entretien de votre piscine. C’est parti.

De l’eau et de l’électricité

Contrairement à ce que l’on pense souvent, il n’est jamais nécessaire de vider votre bassin chaque année. Une piscine de 32 m² contient approximativement 39 m³ d’eau et seuls 7 m³ sont « à renouveler » chaque année. En effet, il s’agit de faire une remise à niveau, car l’eau s’évapore avec la chaleur, mais jamais un remplissage complet. Vous avez donc compris que l’eau était consommée à cause de l’évaporation. Quant à l’électricité, vous en avez besoin pour alimenter la pompe vers le filtre, afin de conserver une eau propre, et parfois un chauffage électrique. Bien entendu, si vous disposez d’un chauffage solaire pour piscine, la question ne se pose plus. Pour éviter une surconsommation de ces deux ressources, je vous propose deux solutions : la bâche papier-bulle et la bâche à barre.

Solution n° 1 : la bâche papier-bulle

Une bâche en papier-bulle, s’avère être la solution la moins couteuse pour éviter le gaspillage d’eau et d’électricité pour votre piscine. Cette dernière est conçue pour couvrir toute la surface de la piscine, créant ainsi une barrière physique qui empêche l’eau de s’évaporer. L’évaporation est une des principales causes de perte d’eau dans une piscine, particulièrement en été lorsqu’il fait chaud et que l’air est sec. En réduisant cette évaporation, vous diminuez la fréquence à laquelle vous devez ajouter de l’eau à votre piscine, ce qui est non seulement écologique, mais aussi économique. De plus, les bâches en papier-bulle possèdent aussi des propriétés isolantes, grâce à leur structure. Les bulles emprisonnent l’air ambiant, agissant comme un isolant thermique qui réduit votre consommation en électricité.

Solution n° 2 : la bâche à barres

Une bâche à barres pour piscine est une couverture de sécurité conçue avant tout pour assurer la sécurité des utilisateurs et des animaux domestiques. Elle est généralement fabriquée en PVC renforcé puis soutenue par des barres rigides. Les barres traversent la bâche en largeur et viennent s’appuyer sur les longueurs de la piscine. En termes d’économie d’eau, la bâche à barres, réduit aussi l’évaporation de l’eau, et de manière plus performante qu’une bâche à bulles.

Elle est notamment très efficace la nuit, réduisant les pertes thermiques lorsque la piscine n’est pas utilisée. Ce qui vous permet, en termes d’électricité, d’utiliser un chauffage avec parcimonie, et d’éviter de chauffer plus que de raison ! Et, vous ? Quelle serait votre solution pour économiser sur l’eau et l’électricité liées à l’entretien de votre piscine ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .