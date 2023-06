FrogLog, une invention qui permet aux animaux pris au piège d’une piscine de remonter sur la terre ferme

Un matin, vous vous approchez de votre piscine et vous découvrez avec horreur un cadavre de grenouille ou de lézard ! Ces petits animaux attirés par la fraîcheur et l’eau de votre piscine s’aventurent sur le bord, chutent dans l’eau et se noient. En effet, ils n’ont aucune possibilité d’échapper à la noyade quel que soit le modèle de votre piscine. Le FrogLog est une invention qui date de quelques années, mais qui sauve des milliers de grenouilles et autres animaux aventuriers à chaque nouvelle saison. Inventée par le biologiste Richard Manson, cette rampe à grenouilles s’installe en quelques minutes et vous évitera la désagréable corvée du repêchage de cadavres. Grâce aux rampes de survie, vous ferez aussi un geste pour la biodiversité, en préservant ces petits animaux d’une mort certaine.

Une rampe de survie pour grenouilles, comment ça marche ?

Les dispositifs de rampe pour les piscines sont des installations spécialement conçues pour aider les grenouilles et autres petits animaux à sortir de l’eau et à éviter la noyade. Ces rampes sont souvent installées le long des parois de la piscine et servent de guide pour les animaux qui se retrouvent piégés dans l’eau. Elles permettent aux animaux de s’échapper aisément et en toute sécurité, lorsqu’ils tombent accidentellement dans votre piscine ou votre spa. Cette rampe garantit que les petites créatures peuvent grimper sur la piste d’atterrissage et remonter la rampe avec succès, leur permettant ainsi de s’échapper efficacement de votre piscine. L’objectif principal de ces dispositifs est de prévenir les accidents et de protéger la vie des grenouilles, de petits mammifères, des insectes et d’autres créatures qui peuvent accidentellement tomber dans la piscine. Les grenouilles, en particulier, sont fréquemment attirées par l’eau des piscines en raison de son attrait des insectes et de petits animaux ainsi que de sa disponibilité comme source d’humidité.

Comment installer une rampe pour grenouilles dans votre piscine ?

Les rampes pour les piscines destinées à sauver les grenouilles sont généralement constituées de matériaux flottants tels que du polystyrène ou du plastique, attachés ou fixés aux parois de la piscine. Ces matériaux garantissent une surface solide pour que les animaux puissent grimper et sortir de l’eau sans difficulté. Il suffit de positionner la rampe sur le bord et de laisser flotter la petite plateforme. En cas de chute, la grenouille peut venir se positionner sur la piste, puis remonter via la rampe et sauter à l’extérieur. Ces dispositifs de rampe pour les piscines ne sont pas seulement bénéfiques pour les grenouilles, mais aussi pour d’autres animaux aquatiques tels que les lézards, les tortues et les petits oiseaux. En installant ces rampes, les propriétaires de piscines peuvent contribuer à la préservation de la vie sauvage locale et à la protection de la biodiversité.

Le FrogLog, premier du genre

Le dispositif originel, baptisé FrogLog, a été mis au point par un biologiste américain, Richard Manson. Il se compose d’une rampe posée sur un flotteur qui permet aux animaux pris au piège de remonter sur la terre ferme. Le système a été testé sur des espèces différentes, des lézards aux grenouilles en passant par les serpents et même une souris. C’est à un ami de Richard Manson que l’on doit cette invention. Ou plutôt à la piscine de celui-ci. Chaque jour, cet ami retirait des grenouilles mortes de sa piscine… Le biologiste s’est alors dit qu’il fallait inventer quelque chose pour sauver ces petites bestioles ! Depuis cette invention, le FrogLog a été largement copié par des dizaines de fabricants. Le FrogLog original est en vente sur Amazon, mais actuellement en rupture de stock temporaire. Vous trouverez également des modèles semblables sur Cdiscount ou AliExpress.

