FrogLog, un ingénieux système qui permet d’éviter la noyade des animaux dans les piscines !

Vous avez la chance de posséder une piscine dans votre jardin ? Alors vous aurez aussi peut-être quelques sauvetages à réaliser… Parfois les abeilles qu’il faudra sauver des eaux et les laisser s’envoler à nouveau… Passons peut-être sur les moustiques ou frelons asiatiques suicidaires, que vous ne tenterez peut-être pas de sauver !

En revanche, vous aurez peut-être un jour, la « désagréable » surprise de trouver une petite reinette noyée, piégée par les bords de la piscine… Les grenouilles peuvent évidemment sauter dans votre piscine… En revanche, sans aide extérieure, elles se fatigueront à essayer de sortir, et se noieront ! Sauf si vous possédez l’invention de Rich Mason, un biologiste américain : FrogLog !

L’histoire de la création d’un ingénieux système de sauvetage

L’invention ne date pas d’hier, mais, pourtant, elle est plus que jamais d’actualité. Rappelons que les grenouilles, sont en France, une espèce protégée. Agir pour les sauver contribue donc à la protection de ces animaux. Rich Mason, biologiste de la faune du Maryland reçoit en 2004, l’appel d’un ami qui retrouve des cadavres de grenouille dans sa piscine chaque jour.

Le biologiste déclare sur le site The Dodo avoir été choqué par les déclarations de son ami. Il n’avait pas conscience de la dangerosité des piscines pour les grenouilles. En réalisant quelques recherches, il se rend compte que de nombreux propriétaires de piscine sont dans le même cas que son ami. Les recherches de solution pour sauver un animal dans une piscine étaient nombreuses… Mais aucune solution n’existait pour sauver ces vies animales.

La naissance de FrogLog

Mason se met en tête de faire quelque chose pour sauver ces petits animaux. Dans son garage, il conçoit un prototype en mousse cousu puis plusieurs et les fait tester à ses amis. La plupart des grenouilles ou petits animaux tombent dans la piscine la nuit… Et il n’y a souvent personne pour les aider. La demande pour son prototype se fait de plus en plus forte, et il décide donc de commercialiser FrogLog.

FrogLog est un système simple qui se pose sur le rebord d’une piscine ou d’un bassin. Un poids qui le maintien sur le bord, une rampe d’accès en prolongement, et une plateforme flottante qui se met dans la piscine. FrogLog est vite devenu un incontournable des propriétaires de piscine. Et plusieurs vidéos prouvent son efficacité à sauver les grenouilles et autres petits animaux. Une fois la plateforme atteinte, les grenouilles peuvent « s’agripper » sur la rampe, puis remonter vers le bord… Et échapper à la noyade !

FrogLog permet de supporter environ 500 grammes de poids, il est donc parfaitement adapté aux grenouilles et crapauds… Mais ce petit « plongeoir » s’adapte aussi aux oiseaux, écureuils, lézards et petits insectes. Cependant attention, il risque de ne pas être efficace pour les hérissons… Un hérisson pesant parfois plus de 500 grammes !

Il est possible de remplir le sac de sables ou de petits cailloux pour le lester. Enfin, il faut installer plusieurs FrogLog autour de votre bassin s’il est très grand… De manière à optimiser les chances de survie des petits cascadeurs en herbe ! Une belle idée pour protéger les petits animaux de nos jardins non ?