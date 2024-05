Pourquoi attendre pour se baigner ? Ce chauffe-eau solaire de piscine est en promotion (129,99 €)

Si vous disposez d’une piscine dans votre jardin, et que vous vivez dans le sud de la France, vous avez peut-être déjà effectué vos premières brasses. Dans le nord, où je vis, à moins de posséder une piscine chauffée, les températures sont plus propices à l’allumage du poêle à bois qu’à un bain en eau froide ! Je pense d’ailleurs fortement à investir dans un petit chauffage solaire pour profiter un peu plus de ma petite piscine qui ne nécessite aucune autorisation de travaux. En termes de chauffage de piscine, je vous propose de découvrir le chauffage solaire Costway, vendu au prix de 129,99 €* sur Amazon. Un petit investissement pour quelques degrés supplémentaires dans votre piscine ! Cela ne vaut vraiment pas le coup de vous en priver ! Découverte.

Un panneau solaire pour chauffer la piscine

Le chauffage solaire Costway pour piscines se compose de deux panneaux collecteurs solaires, chacun mesurant 6 mètres de long et 0,75 mètre de large. Lorsque les panneaux sont connectés à la pompe de votre piscine, l’eau entre par la pompe, puis passe au travers d’un serpentin formé de tubes capteurs, chauffe, et est renvoyée, chauffée dans votre bassin. Ce système est adapté aux piscines pouvant contenir jusqu’à 25 800 litres d’eau, garantissant une baignade agréable avec une température de l’eau parfaitement régulée. Seul bémol, il fonctionne uniquement lorsque le soleil tape sur les capteurs solaires, il faudra donc vous assurer de lui trouver le meilleur emplacement possible. Les bains matinaux risquent de rester bien frais !

Chauffer la piscine de manière écologique et économique

Ce système est fabriqué en polyéthylène (PE), ce qui le rend parfaitement résistant aux intempéries puisqu’il est conçu pour fonctionner efficacement dans des températures allant de -20 °C à 90 °C. Le matériau PE, connu pour sa capacité exceptionnelle à absorber la chaleur, optimise l’utilisation de l’énergie solaire, permettant ainsi de chauffer la piscine de manière écologique et économique. Le polyéthylène est, par ailleurs, un matériau robuste, l’achat de ce type de dispositif est donc pérenne. Votre chauffage solaire sera utilisable durant de longues années. Et, bien entendu, puisqu’il fonctionne avec le solaire, vous chaufferez gratuitement votre eau, votre porte-monnaie vous remerciera à réception de votre future facture.

Un ensemble complet pour 129,99 €

Ce système de chauffage solaire est livré avec un ensemble complet d’accessoires de connexion, incluant des bouchons d’extrémité, des colliers de serrage, des tuyaux de raccordement, des raccords à coude et des adaptateurs de tuyaux. Vous n’aurez plus qu’à le brancher à votre système de filtration pour profiter de quelques degrés supplémentaires. De plus, grâce à son design enroulable, les panneaux sont faciles à transporter et peuvent être installés dans divers emplacements, adaptés aussi bien pour les piscines hors sol que les piscines enterrées.

Je vous rappelle que le prix du chauffage solaire pour piscine Costway 600 × 75 cm, est de 129,99 €*, équipez-vous maintenant, et avant que les prix s’envolent ! Et, vous ? Utilisez-vous déjà ce type de chauffage solaire pour votre piscine ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

