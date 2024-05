Profitez de votre piscine un peu plus tôt avec le chauffe-eau solaire Monzana (en promo : -5 %)

Lorsque vous vous glissez dans votre piscine, après une journée éreintante, c’est souvent un bain revigorant qui vous attend. L’eau est froide, car vous n’avez pas le privilège de vivre sur la Côte d’Azur, et vous mettez un temps certain à vous habituer à la fraîcheur de l’eau. Pourquoi ne pas investir dans un petit chauffage de piscine, solaire, qui vous permettra de gagner quelques degrés ? Cela tombe bien, je vous en ai déniché un en promotion pour quelques jours encore. Le panneau de chauffage solaire pour piscine Monzana est au prix de 379,99 €* au lieu de 399,99 € soit 5 % de réduction pour l’achat de trois kits solaires thermiques. La remise s’applique lors du paiement et se termine prochainement.

Un kit solaire thermique de piscine

Le panneau de chauffage solaire pour piscine Monzana est conçu pour tous types de piscines. Il mesure 110 × 69 × 14 cm et dispose d’une capacité de 10 000 l/h. Le panneau se raccorde sur les tuyaux d’arrivée et de sortie de filtration de 32 ou de 38 mm, grâce au raccord fourni. Proposé sur pied, il est facilement orientable, et permet d’emmagasiner un maximum de chaleur, en le déplaçant en fonction des mouvements du soleil. De plus, les pieds sont aussi réglables en hauteur, pour optimiser l’exposition au soleil. Et, pour plus d’efficacité, vous pouvez connecter plusieurs panneaux de chauffage solaire, entre eux, pour les grands volumes, par exemple.

Compatible avec de nombreux systèmes

Ce panneau solaire chauffant est très résistant et peut être utilisé dans les piscines d’eau salée. Fabriqué en PEHD (polyéthylène de haute densité), il est plus solide et durable que le PE (polyéthylène) ordinaire. De plus, il est résistant aux rayures et aux déchirures, il est livré avec un adaptateur pratique qui vous permet de le connecter facilement à différents types de tuyaux de piscine, de kits de dérivation (Bypass) et de systèmes de filtration à sable. Cela rend le contrôle de la température de l’eau de votre piscine encore plus facile. Et, vos futurs bains n’en seront que meilleurs !

5 % de réduction pour l’achat de 3 chauffe-eaux solaires

Un petit rappel de la promotion, qui est en cours actuellement. Le panneau de chauffage solaire pour piscine Monzana bénéficie d’une réduction de 5 % en cochant ajoutant trois produits identiques dans le panier. Le prix final sera, lors du paiement, de 379,99 €* au lieu de 399,99 € soit 5 % de réduction pour l’achat de trois kits solaires thermiques. Une promotion qui est déterminée en fonction du volume d’achat. Notez qu’il ne s’agit pas de chauffages de piscines, mais de chauffages d’appoint qui vous feront gagner quelques degrés, bien appréciables. Allez-vous craquer pour quelques degrés supplémentaires dans votre piscine ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

97 Commentaires Monzana Panneau de Chauffage Solaire 110x69x14cm 10.000L/h réglable 32/38mm raccord PEHD résistant UV Chauffage Piscine écologique collecteur capteur EAU DE PISCINE AGRÉABLE : Profitez de votre piscine pendant tout l'été grâce à une source d'énergie verte. Chauffez l'eau de façon écologique et donc sans frais énergétiques supplémentaires... Meilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 23 mai 2024, nous ne sommes pas responsables d’une modification des prix par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez