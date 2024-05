Comment choisir un abri de piscine pour la sécuriser et la protéger contre les éléments ?

À l’approche de l’été et de la réouverture des piscines familiales, il est fort probable que les noyades accidentelles d’enfants referont la une des médias. Pourtant, il est obligatoire de sécuriser sa piscine privée, comme l’explique ce document du Service Public. Et, outre la vie perdue par noyade, vous risquez une amende de 45 000 € en cas de non-sécurisation de votre piscine privée. Au lieu de risquer une catastrophe, pourquoi ne pas investir dans un abri de piscine qui assurera la sécurité, et en facilitera l’entretien. De plus, une piscine sous abri disposera d’une température d’eau plus agréable et augmentée de 6 à 8° C en comparaison avec une piscine ouverte. Mais, comment choisir un abri de piscine ? Quels sont les modèles et les matières existantes ? Suivez le guide !

Comment évaluer vos besoins en matière d’abri de piscine ?

Un abri de piscine ne se choisit pas à la légère, et dépend de plusieurs facteurs que je détaille immédiatement. Commençons par la hauteur de votre abri de piscine, qui peut être bas ou haut. Un abri bas est recommandé pour les petites piscines que l’on utilise sur de courtes durées. À l’inverse, si vous avez la chance de vivre dans une région qui vous permet d’en profiter six mois par an, il vaut mieux privilégier un abri haut (1,80 m). Le choix d’un abri de piscine se fait aussi par rapport à l’environnement dans laquelle celle-ci se trouve. Prenons un exemple simple pour comprendre. L’abri va modifier le visuel de votre jardin, la matière choisie devra donc correspondre au « charme » de votre jardin. Nous imaginons mal, par exemple, un abri tout aluminium, dans un environnement dans lequel le bois est « roi ». Bien entendu, le choix de la matière dépendra aussi du goût de chacun.

Quels sont les modèles d’abris de piscine existants ?

Le modèle de l’abri de piscine est là encore un choix personnel, néanmoins certains types s’avèrent plus faciles à utiliser que d’autres. Voici les quatre principaux types d’abris de piscine :

L’ abri de piscine fixe est le plus courant et le moins onéreux. Néanmoins, vous ne pourrez ni le déplacer, ni le moduler. Des options peuvent le rendre plus maniable : portes coulissantes, ouverture latérale relevable, etc. Tout dépendra évidemment de votre budget.

est le plus courant et le moins onéreux. Néanmoins, vous ne pourrez ni le déplacer, ni le moduler. Des options peuvent le rendre plus maniable : portes coulissantes, ouverture latérale relevable, etc. Tout dépendra évidemment de votre budget. L’ abri de piscine coulissant est un abri « empilable ». Les modules coulissent les uns dans les autres et permettent de découvrir la piscine dans sa totalité, et bien sûr de la couvrir quand celle-ci n’est pas utilisée.

est un abri « empilable ». Les modules coulissent les uns dans les autres et permettent de découvrir la piscine dans sa totalité, et bien sûr de la couvrir quand celle-ci n’est pas utilisée. L’ abri de piscine télescopique propose lui des modules qui s’emboîtent les uns dans les autres comme des LEGO. Coulissants vers la droite ou vers la gauche, ils autorisent l’accès par les deux côtés de la piscine.

propose lui des modules qui s’emboîtent les uns dans les autres comme des LEGO. Coulissants vers la droite ou vers la gauche, ils autorisent l’accès par les deux côtés de la piscine. L’abri de piscine escamotable est généralement le plus onéreux, mais également le plus facile à utiliser. Avec ce modèle, il est possible de le faire « disparaître » complètement lorsque vous profitez de l’eau tiède de votre piscine.

Et, la matière ? Quels sont les choix possibles ?

Les abris de piscine sont disponibles dans de nombreux matériaux : bois, verre, PVC, aluminium, PVC, polycarbonate, etc. Notre préférence ira à l’abri de piscine en aluminium qui nécessite très peu d’entretien, et qui résistera aux conditions climatiques difficiles. Certes, il n’a pas le charme d’un abri en bois, mais lui sera exposé aux aléas climatiques, et devra être entretenu chaque année pour assurer sa durabilité. Pour une alternative entre le bois et l’aluminium, le choix peut se porter sur le PVC, moins cher, et à l’aspect intéressant. Néanmoins, il sera moins durable que l’aluminium, car plus fragile. Quant aux verrières, certes, elles sont magnifiques, et résistantes, mais elles restent en verre, un matériau qui peut casser ou se fêler. Avez-vous installé un abris pour votre piscine ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .