Solight Industrial Collector, un réflecteur qui canalise la lumière du soleil dans les maisons

Nous passons plus de 90 % de notre temps à l’intérieur, sous une lumière artificielle. Pourtant, l’exposition prolongée à ce type de lumière peut perturber l’horloge biologique et le système hormonal. Selon la Commission européenne, ce sont surtout les composantes bleue et ultraviolette qui sont les plus néfastes pour la santé et certaines lampes sont nocives pour les yeux et la peau. La lumière artificielle perturbe grandement les rythmes circadiens naturels de notre corps, et peut engendrer divers désagréments : fatigue, insomnie, difficultés de concentration et d’apprentissage, dépression, etc. Pour remédier à cela, la startup israélienne Solight a mis au point un système d’éclairage innovant, qui capte et canalise la lumière du soleil vers l’intérieur d’un bâtiment.

Une technologie permettant de canaliser la lumière naturelle

Le Solight Industrial Collector utilise un collecteur statique optimisé pour capter la lumière du soleil, un guide d’ondes pour la transporter et une unité finale de dispersion pour éclairer de façon optimale les pièces. Installé sur le toit, il délivre un flux équilibré en journée (de 8 h 00 à 16 h 00), avec une très haute efficacité. Ce dispositif fournit en moyenne 7 000 lumens à une pièce de 12 à 15 m² équivalant à 466 lux. Ce qui est largement supérieur au minimum imposé par l’Union européenne (norme NF_EN 12464-1), qui est de 300 lux. Il est conçu pour rendre plus sains des espaces de vie et de travail, tout en permettant aux utilisateurs d’économiser de l’énergie et de réduire leur empreinte carbone. Il est à noter que la startup israélienne a considéré les effets néfastes du soleil dans la conception de ce système. En effet, il est équipé de filtres éliminant les rayons ultraviolets (UVA et UVB) et la chaleur, afin d’offrir un éclairage naturel sûr et confortable.

Les bienfaits du soleil à portée de main

Avec le Solight Industrial Collector, l’entreprise israélienne souhaite apporter les avantages de la lumière du soleil dans les maisons, les bureaux, les écoles et les hôpitaux. Cette technologie améliore la concentration, la santé oculaire et le rythme circadien, à savoir l’horloge biologique qui régule le cycle veille/sommeil. « Lorsque nous recevons peu de soleil, cette horloge se dérègle et affecte la qualité du sommeil, la concentration et la croissance osseuse, en particulier chez les personnes âgées. De plus, la lumière du soleil améliore la récupération des patients hospitalisés, accélérant la guérison de 30 % ou plus », explique Ofer Becker, fondateur et CTO chez Solight. L’exposition à la lumière naturelle pendant la journée contribue à réguler la production de cortisol et de mélatonine, et par conséquent, améliore le sommeil, l’humeur et le bien-être général.

Solight prévoit de se développer à l’international

Solight, basée à Tirat Carmel, a reçu une subvention de 1,3 million d’euros du programme « Horizon » de l’Union européenne, en 2020. Plusieurs hôpitaux, écoles, bâtiments industriels et commerciaux sont déjà équipés des systèmes d’éclairage innovants de l’entreprise, en Israël. Cependant, la jeune pousse ne compte pas en rester là, elle prévoit de se développer à l’international et proposer ses produits dans d’autres pays tels que l’UE, le Japon, la Chine et l’Australie. Pour information, mis à part le Solight Industrial Collector, elle propose aussi d’autres systèmes d’éclairage solaire statique innovants, tels que le SOLIS Mini DIY et le Solight Versatile Collector. Plus d’informations : solight-energy.com.