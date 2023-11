Lumora, un héliostat et des fibres optiques pour transporter la lumière du soleil, sélectionné à un concours d’invention

Pour un écologiste, allumer une lumière à l’intérieur alors que le soleil brille à l’extérieur peut être une source de frustration. Heureusement, il existe une solution ingénieuse pour prévenir ce genre d’inconfort. Elle consiste à utiliser un héliostat. Il s’agit d’un miroir monté sur une plateforme motorisée qui suit la course du Soleil tout au long de la journée et oriente le reflet des rayons solaires vers un point spécifique comme la fenêtre d’une maison. Cependant, les héliostats conventionnels coûtent cher. Voilà pourquoi ils servent principalement dans le cadre de projets scientifiques.

Un système d’héliostat peu coûteux

Un designer industriel polonais du nom de Mariusz Śmietana a alors inventé un système d’héliostat peu coûteux qui utilise une lentille de Fresnel et une fibre optique. Le dispositif peut fournir de la lumière naturelle aux endroits qui ne peuvent pas recevoir la lumière solaire en raison de leur emplacement. Le but est d’apporter non seulement de la luminosité, mais aussi de la chaleur à ces environnements sombres. Effectivement, la lumière solaire est essentielle pour la vie sur Terre. Elle règle notre horloge interne, contribuant ainsi à la préservation de notre santé physique et mentale.

Une fibre optique pour transférer la lumière

Le système Lumora développé par Mariusz Śmietana permet de collecter et de concentrer la lumière solaire à l’aide de lentilles de Fresnel et de collimateurs montés sur un héliostat qui suit la course de notre étoile. La lumière naturelle est ensuite transmise vers un luminaire par l’intermédiaire d’une fibre optique. En plus de pouvoir mieux éclairer une pièce, cette technologie pourrait être utilisée pour faciliter la croissance de plantes cultivées dans un environnement ne bénéficiant pas d’une exposition au soleil. Le designer estime également que son invention pourrait faciliter la perception naturelle des couleurs. Cela en fait une option idéale pour éclairer l’intérieur d’un musée d’art, par exemple.

Un bouclier thermique en aluminium

Le système Lumora utilise plusieurs lentilles de Fresnel. D’après son inventeur, cette conception permet d’augmenter l’efficacité du système dans son ensemble et d’économiser de l’espace. En effet, il n’est pas nécessaire d’installer un grand capteur solaire sur le toit. Le designer polonais affirme également avoir mis au point une solution pour s’assurer que la fibre ne fonde pas sous l’effet de la chaleur.

Celle-ci consiste en un bouclier thermique en aluminium. De plus, l'utilisation de plusieurs fibres optiques simultanément atténue le risque de surchauffe. Mariusz Śmietana prévoit aussi de simplifier sa technologie pour rendre sa conception accessible aux bricoleurs résidant dans les pays moins développés. À ce propos, il travaille notamment sur l'élaboration d'un processus permettant de fabriquer des lentilles et des fibres optiques à partir de bouteilles en PET. Plus d'informations : jamesdysonaward.org.