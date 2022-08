Héliostat : l’invention géniale de Jean-Luc Perrier, pionnier de la technologie solaire à concentration et hydrogène

Vous ne connaissez probablement pas Jean-Luc Perrier, un Angevin né en août 1941 et décédé dans un accident de voiture en 1981… Il était pourtant un génial scientifique, inventeur et enseignant français… Son domaine : les technologies solaires à concentration et hydrogène… Cet homme est considéré comme le pionnier de ce domaine avec trois inventions qui étaient les premières du genre dans les années 1970… Il a en effet conçu un immense « four solaire » ou héliostat de 50 kW, que nous vous proposons de découvrir juste après. Il n’a malheureusement pas vécu assez longtemps pour comprendre que ce qu’il imaginait en 1970 serait plus que jamais d’actualité en 2022… Précisons que cet inventeur n’a reçu aucune subvention, qu’il a travaille plus de 5000 heures seul pour parvenir à donner vie à ses inventions… Retour sur cette incroyable invention de Jean-Luc Perrier.

Pourquoi a-t-il inventé cet héliostat ?

En créant ses inventions, l’homme souhaitait attirer l’attention des industriels et des pouvoirs publics sur les alternatives aux problèmes énergétiques de l’époque… A cette époque, ils ne se souciaient pas encore du réchauffement climatique, mais les chocs pétroliers de 1973 et 1979 faisaient craindre une pénurie de carburants, chauffage etc. Malheureusement pour Jean-Luc Perrier et probablement pour l’Humanité, la découverte de nouveaux gisements pétroliers a détourné l’intérêt des pouvoirs publics pour les inventions de ce type. Et c’est peut-être également à cause de ces nouveaux gisements que les autorités se sont, à cette époque, désintéressées des énergies prônées par Perrier.

Le four solaire ou héliostat…

Cette immense structure mesure 12 mètres de large sur 8.6 mètres de haut et a une emprise au sol de 103 m²… Le four solaire se compose de 71.01 m² de miroirs et pèse 50 tonnes… Il a été construit sur une fondation de 40 tonnes de béton… 263 miroirs déclassés, récupérés ou venant de dépôts, ont été installé sur la surface du four solaire. Ces miroirs concentrent alors les rayons du Soleil vers une chaudière pouvant atteindre les 1 100 °C, capable de développer une puissance de 50 à 70 kW.

En 1980, le four solaire de Perrier était le 2ème en France en termes de puissance… Il avait aussi imaginé que son héliostat suive la course du Soleil, en orientant le cadre porteur automatiquement avec une précision angulaire de 0,4 milliradian. En juin 1977, l’héliostat avait été utilisé pour fondre une plaque d’aluminium de 25 millimètres à une température de 625°C, puis la même année, il avait pu produire de l’électricité à l’aide d’une turbine à vapeur, qu’il avait lui-même construite.

Où peut-on voir ce four solaire ?

L’épouse de Mr Perrier a proposé l’héliostat à la Baronnerie, le lycée dans lequel enseignait son mari… Mais cela ne l’a pas intéressé. Elle l’a aussi proposé au Futuroscope de Poitiers, dans lequel il aurait tout à fait sa place évidemment, mais nouvel échec… Finalement, grâce à Mr Barrault, un ami de longue date de l’inventeur, l’héliostat, dépourvu de ses miroirs, a pris place dans la cour du Musée Sainte Croix de Poitiers mais il ne sera jamais remis en route. En 2004, il se « déplace » sur le campus d’IUT de génie thermique de Poitiers, où la structure sans miroir se trouve encore aujourd’hui. En 2006, il aurait pu reprendre vie dans le cadre d’un projet universitaire, mais il fallait trouver la somme de 100 000€ pour refaire toute la partie mécanique et regalvaniser la structure… Ce qui ne fût pas possible, et le projet a été abandonné.