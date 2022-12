Les capteurs solaires à air, une invention qui « utilise l’air réchauffé par le soleil » pour chauffer les maisons

Avec le contexte environnemental actuel, sans parler de la guerre en Ukraine, le monde risque de faire face à une crise énergétique majeure si aucune mesure n’est prise. Heureusement, il existe des alternatives écologiques et moins chères — voire gratuites — aux combustibles fossiles. Quand on parle d’énergie renouvelable, on a souvent tendance à penser à la production d’électricité. Cependant, le concept ne se limite pas qu’à cela. Par exemple, dans l’Eure, une entreprise familiale propose des capteurs solaires à air pour permettre aux personnes d’avoir un système de chauffage écologique et économique.

Des capteurs solaires créant de la chaleur

Le système en question comprend une plaque solaire dont le rôle est de capter la lumière du soleil pour ensuite générer de la chaleur. Contrairement aux panneaux photovoltaïques, la solution recommandée par Pierre Morrin et ses fils, Florent et Jérôme, ne produit donc pas d’électricité. Au lieu de cela, elle crée uniquement de la chaleur. L’air frais, qui pénètre par l’arrière du panneau, est chauffé par le Soleil. Cela est rendu possible par la présence d’une couche de verre qui laisse passer la lumière. Grâce à un ventilateur intégré, l’air chaud, une fois filtré, est poussé vers la gaine et la bouche d’insufflation. À noter que pour éviter les moisissures, la bouche d’insufflation est dotée d’un disque anti-humidité qui coupe automatiquement la circulation de l’air lorsque le dispositif est à l’arrêt.

L’aérothermie, un concept pratique et innovant

En plus d’être en mesure de réduire les frais de chauffage, les capteurs solaires à air SolarVenti ont l’avantage de pouvoir ventiler et assainir votre lieu de vie. Adieu de ce fait l’humidité et les moisissures ! Avec ce concept connu sous le nom d’aérothermie, la famille Morrin encourage les Français à opter pour un système de chauffage « ingénieux, économique, écologique, inépuisable, sans pollution et renouvelable ». Effectivement, c’est Capt’Air Solaire, une entreprise basée à Dijon qui se charge de l’importation et de la distribution du produit. Celui-ci étant fabriqué au Danemark.

Adaptés à différents types de bâtiments

Les capteurs solaires à air conviennent à tout type de bâtiments, des locaux sportifs aux bâtiments professionnels, en incluant les maisons familiales ou encore les mobile-homes. L’efficacité dépend bien évidemment de différents paramètres, dont la taille du module solaire. Mais selon les explications de Florent Morin, les modèles les plus grands peuvent facilement chauffer une pièce de 70 m². Il va sans dire que ce système peut remplacer un radiateur. Plus d’informations : captairsolaire.com