Le rideau thermique occultant, une invention pour économiser de l’énergie sur le chauffage ?

Comment se protéger du froid sans voir sa facture d’électricité ou de bois exploser ? Cette question est sur toutes les lèvres et nous cherchons tous des moyens accessibles pour garder la chaleur à l’intérieur ! Pour économiser sur le chauffage, le secret est probablement de posséder une maison parfaitement isolée. Facile à dire, mais pas toujours facile à réaliser, particulièrement lorsque l’on dispose d’un budget serré ! Même avec les aides de l’état, les gros travaux d’isolation restent très couteux et ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Parmi tous les bons plans pour lutter contre le froid, il existe le rideau thermique ! Un simple double-rideau qui protège contre le froid est-il vraiment efficace ? On vous explique tout !

Qu’est-ce qu’un rideau thermique ?

On l’appelle rideau thermique ou rideau isolant et il se présente comme un double-rideau classique, mais en beaucoup plus épais. Et pour cause, ces rideaux sont généralement composés de 3 à 4 couches de matériaux, constituant ainsi un rempart contre l’air froid provenant de vos vitres de fenêtres. Le rideau emprisonne le froid entre la fenêtre et le tissu, l’évitant ainsi de s’inviter dans votre pièce. Ces degrés de moins sont non négligeables, car ils vous font économiser quelques euros sur votre facture d’électricité ou sur votre sac de pellets de bois ! Le rideau thermique pourra donc servir d’isolation mobile et temporaire, à condition de le fermer chaque soir. Une autre option intéressante consiste à l’équiper du Switch Bot Curtain, un petit gadget connecté qui ouvre et ferme vos rideaux à heures programmées.

Le rideau thermique est-il vraiment efficace ?

Concrètement, le rideau thermique n’est pas une baguette magique et ne va pas vous permettre de réduire votre consommation de chauffage de 50 % ! Cependant, financièrement très accessible, il représente un moyen supplémentaire de gagner quelques euros sur votre facture. Il se présente donc comme une solution économique et temporaire pour éviter les déperditions de chaleur dans une pièce. Il faut savoir que 25 à 30 % des déperditions de chaleur sont provoquées par l’air froid qui s’infiltre à travers les vitres. Et c’est encore pire si les fenêtres sont vétustes ou non pourvues de double vitrage ! Disons que les rideaux thermiques sont un « petit plus » évitant à vos radiateurs de se déclencher au moindre courant d’air !

Pourquoi faut-il protéger vos fenêtres du froid extérieur ?

Fermer les volets et tirer les doubles-rideaux devraient être des gestes automatiques au quotidien. Ces deux éléments jouent un rôle essentiel dans le fait de garder la chaleur à l’intérieur de la pièce. On sait, par exemple, que la valeur R mesurant la résistance thermique est de 12 à 19 pour un mur isolé, si elle n’est que de deux pour une fenêtre à double vitrage. Des données qui permettent de comprendre que l’air frais pénètre très facilement par les fenêtres. Le simple fait d’accessoiriser votre intérieur de rideaux thermiques augmente la valeur R de vos fenêtres et vous confère plus de confort thermique. Notons d’ailleurs que ces derniers se font coquets et sont disponibles en divers styles et coloris. Nous le rappelons encore que le rideau thermique ou occultant n’est pas une solution pérenne qui vous aidera à réduire considérablement votre facture d’énergie. En revanche, il figure parmi les solutions permettant d’économiser quelques euros supplémentaires, à l’instar du ventilateur de poêle à bois ou à granules, par exemple. Et rendons-nous à l’évidence que, par les temps qui courent, c’est toujours un plus de dépenser moins non ?