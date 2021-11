IKEA : un rideau acoustique avec un niveau d’absorbation du bruit 50 à 100 % supérieur aux rideaux classiques

Le bruit dans une maison peut parfois être difficilement supportable. Lorsque l’on travaille chez soi, et que la configuration de l’espace ne permet pas d’isoler un bureau, ce n’est pas toujours évident de bosser avec le conjoint à côté qui regarde un film de guerre.

IKEA a peut-être une solution pour isoler ceux qui le désirent du bruit ambiant parfois dérangeant. Le géant suédois imagine souvent des solutions pour rendre la vie plus facile, souvenez-vous de la capsule à sieste par exemple. Cette fois-ci, IKEA nous propose des rideaux qui absorbent le son autour de vous.

Des rideaux anti-bruit

Ce n’est pas un simple concept puisque les rideaux s’appellent GUNNLAUG et sont sensés assurer votre protection auditive. Ils seraient capables de vous protéger des bruits extérieurs comme de ceux de votre intérieur. Une idée géniale pour avoir le sentiment de s’isoler quand on manque d’espace et que l’on n’est pas seul.

IKEA propose ses rideaux en gris ou blanc et ils sont fabriqués à partir de fils recyclés. Certifiés ISO 354 par l’Organisation Internationale de Normalisation, cela atteste d’une absorption du son plus performante de 50 à 100 % que les rideaux classiques.

Les modèles GUNNLAUG sont disponibles au prix de 49.99€ sur le site IKEA ou en magasin. Pour l’installation, le géant suédois conseille de ne pas les tendre complètement mais de laisser les plis pour un meilleur rempart contre le son.

Mais au fait, connaissez-vous les effets du bruit sur la santé ?

On ne peut pas à proprement parlé de “bruit nuisible”; on évalue le bruit en décibels, et si celles-ci dépassent un certain seuil, elles peuvent être nocives pour la santé. Nos oreilles, nous ne pouvons pas les fermer comme nous le ferions avec nos yeux, alors les bruits violents arrivent tels quels directement au cerveau pour décryptage.

Et quand la musique trop forte, les bruits des chantiers, etc viennent nous agresser de façon répétée, les capacités auditives diminuent petit-à-petit. Cela peut aussi engendrer ce que l’on appelle des acouphènes, des bourdonnements ou sifflements incessants qui souvent, mettent les nerfs à vif de ceux qui les supportent.

La pollution sonore provoque des maladies

On parle souvent de pollution de l’air, mais la pollution sonore existe également, et est partout. Dans la rue, dans les transports en commun, sur les chantiers… Ces bruits peuvent engendrer des maladies nerveuses et bien entendu la surdité à long terme.

Il faut différencier les bruits forts mais courts (130 décibels) aux bruits moins forts, mais plus longs. Ainsi, nous risquons moins de dommage en étant exposé de manière occasionnelle à un bruit très fort, qu’en étant exposé à un bruit moins fort, mais prolongé.

L’exposition prolongée à un taux de 85 décibels est d’ailleurs plus dangereuse, car elle ne provoque pas de douleur. On ressent la douleur à partir de 120 décibels. Et au-delà des problèmes de surdité que cela peut engendrer, ce sont aussi des problèmes de sommeil, de stress et de fatigue que provoque la pollution sonore. Ne négligez pas un environnement bruyant, le mal s’insinue progressivement mais est souvent irréversible.