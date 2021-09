Retour au bureau compliqué ? IKEA vous livre des capsules pour la sieste en vélo électrique

Si vous avez arpenté les rues de Paris ces derniers jours, vous avez peut-être croisé des vélos électriques tirant une sorte de caisse en bois… Et si c’est le cas, vous avez dû reconnaître les couleurs de l’enseigne suédoise qu’il n’est plus besoin de présenter : IKEA ! La rentrée, c’est souvent un peu rude, et cette première semaine signe le retour au bureau pour beaucoup, alors IKEA a eu l’idée d’un coup de pub plutôt génial.

Jusqu’au 3 septembre inclus, vous pouvez vous faire livrer gratuitement dans Paris une capsule pour la sieste. Coup marketing peut-être, mais idée de génie qui pourrait se pérenniser ! Explications.

Une transition vacances – boulot pas toujours simple

Si vous avez pu profiter de vos après-midis d’Août pour faire la sieste au bord de la piscine, ce ne sera surement plus le cas en septembre. Pour tenter de faire passer la rentrée en douceur, IKEA propose aux entreprises la livraison gratuite de capsule pour faire la sieste. Depuis le 30 août et jusqu’au 3 septembre 2021, huit vélos électriques sur lesquels sont accrochés les capsules sillonnent les rues de la capitale.

Une sieste au beau milieu de Paris oui c’est possible

Imaginez un instant vous offrir ce service: la livraison se fait dans tous les quartiers de Paris, vous aurez donc le choix du panorama pour vous reposer le temps d’une petite sieste. A défaut de palmiers ou de piscine, vous pourrez vous relaxer avec vue sur la Tour Eiffel, ou sur les bords de Seine.

A l’intérieur de la capsule, tout permet une sieste réparatrice et confortable: lit, oreillers, couettes molletonnées… IKEA a évidemment pensé à équiper les capsules de ce genre d’accessoires vendus dans leur magasin.

Bon, il faudra cependant accepter de siester à la vue des passants: marketing oblige, les parois sont translucides et vous pourriez devenir l’attraction du moment.

Comment réserver ?

Il ne reste plus que vendredi 3 septembre pour espérer ronfler dans une capsule IKEA. Pour cela, il suffit de réserver sur Twitter ou Instagram avec le Hashtag #LaSiesteIKEA. Après confirmation par l’enseigne, votre capsule est livrée dans la foulée et vous voilà parti pour 30 minutes de sieste. Mais l’histoire ne dit pas si c’est le conducteur du vélo qui vous réveille…

Attention, ce service est gratuit MAIS réservé aux personnes majeures. IKEA précise que le pass sanitaire est exigé pour profiter du dispositif et que les draps sont changés après chaque utilisation. La capsule est également aérée dix minutes entre chaque siesteur.

Les bienfaits de la sieste

Selon le site Doctissimo, la sieste comporte de nombreux bienfaits pour la santé: réduire le stress, améliorer la mémoire et la concentration. Mais également détendre le système nerveux et libérer la créativité de chacun. La sieste n’est pas réservée aux enfants, les adultes peuvent grâce à elle regonfler leurs batteries pour repartir finir leur journée. Une sieste réparatrice doit néanmoins ne jamais durer plus de 30 minutes. Coup de maître pour la marque.