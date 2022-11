Retourner son matelas pour économiser sur le chauffage ? Une idée pas si bête que ça !

L’heure sera probablement bientôt aux économies de chauffage… Même si les températures sont actuellement très clémentes pour une fin de mois d’octobre, l’hiver reprendra certainement ses droits et les températures vont baisser. Nous avons déjà expliqué comment économiser sur votre chauffage en installant un ventilateur sur votre poêle à bois, ou en éteignant vos appareils en veille. Mais, dans votre chambre, quel élément pourrait bien avoir une incidence sur votre facture d’énergie ? Une bonne couette bien chaude, un pilou épais, voire des chaussettes de Noël pour dormir ? Pourquoi pas ! Il y a pourtant un élément de notre chambre auquel on ne pense pas toujours, et pourtant, il est très visible ! Le matelas bien sûr, et l’on va vous expliquer pourquoi !

Quelle est l’importance du matelas ?

Si l’été vous transpirez à grosses gouttes, et que l’hiver, vous grelottez de froid, c’est peut-être tout simplement parce que votre matelas n’est pas dans le bon sens ! Vous avez peut-être remarqué sur votre matelas une petite étiquette « face hiver » ou « face été »; ce n’est pas juste pour faire joli ! La plupart des matelas actuels proposent une face hiver et une face été, alors commencer par retourner son matelas en fonction des saisons, est une solution qui ne coûte absolument rien… En revanche, vous dormirez mieux en utilisant les deux faces de votre matelas tous les six mois !

Comment différencier les faces d’un matelas ?

Si vous ne possédez pas d’indication concernant la face de votre matelas, sachez que l’étiquette est toujours cousue sur la face « hiver » et que cette « norme » est appliquée par tous les fabricants. La plupart du temps, la face « été » est composée de matériaux plus respirants comme le coton, le lin ou la soie, ce qui permet de garder plus de fraîcheur lors des nuits caniculaires…

Certains matelas haut-de-gamme possèdent aussi un traitement dit Adaptative qui limite la transpiration en régulant la circulation d’air. Sur la face « hiver », on retrouve évidemment des matériaux différents, comme la laine bien sûr qui vous gardera au chaud, même si vous n’allumez pas le chauffage dans votre chambre.

Quand et comment retourner son matelas ?

Si vous dormez toujours sur la même face, vous déformez petit-à-petit votre matelas… Et, il durera bien moins longtemps que si vous le retournez régulièrement ! Retourner le matelas tous les trois mois, donc 4 fois par an semble être le minimum pour bien dormir et préserver votre matelas…

Au début de l’automne, positionnez le matelas sur la face hiver.

Au début de l’hiver, restez sur la face hiver, mais permutez les pieds à la tête.

Au début du printemps, retournez-le sur la face été.

Ensuite, au début de l’été, permutez de nouveau la tête et les pieds.

Le retourner tous les trois mois, assurera la durabilité du matelas et l’empêchera de se déformer. Ensuite, même s’il ne dispose pas de faces été et hiver, pensez à le retourner, pour le préserver. En retournant le matelas fréquemment, vous dormirez beaucoup mieux et l’empêcherez d’épouser la forme de votre corps et de « faire des trous » qui deviendront vite inconfortables.