Économie de chauffage : et si vous optiez pour la couverture chauffante ?

Vous avez froid et vous ne vous résignez pas à remonter le thermostat ? Que ce soit pour respecter les fameux 19 °C recommandés par le gouvernement, ou par peur de voir votre facture grimper en flèche d’ailleurs… Vous adoptez donc la technique de l’oignon en entassant plusieurs couches de vêtements, ou alors, vous optez pour un plaid et un chocolat chaud… Et si vous adoptiez la couverture chauffante ? Elles ont tendance à faire peur, mais elles ont aussi grandement évolué. Innovantes et économes, elles vont vous permettre de rester au chaud sans trop dépenser. Mais, comment la choisir efficace et pas trop chère ? On va tout vous expliquer !

Qu’est-ce qu’une couverture chauffante au juste ?

Utiliser une couverture chauffante la nuit, ou pour regarder la télévision devrait réellement vous permettre de faire quelques économies ! Non, vous ne gagnerez pas 50 % sur votre facture, néanmoins, en ce moment chaque euro est bon à prendre ! Pour commencer, sachez qu’une couverture chauffante consomme moins de 5 centimes d’euro par heure branchée. Ensuite, comme il n’est tout de même pas recommandé de la laisser branchée toute la nuit, mais juste pendant une heure ou deux le temps de votre film, elle peut vous faire économiser du chauffage. La couverture chauffante fait alors office de bouillotte ou de bougie de préchauffage !

Comment choisir sa couverture chauffante ?

Les couvertures chauffantes existent en deux tailles, pour une ou deux personnes, mais il est recommandé d’avoir « chacun la sienne ». D’une part, la chaleur étant réglable, vous ne dépendrez pas de votre partenaire (ou l’inverse) pour choisir la température, et d’autre part, elle sera plus efficace si vous vous emmitouflez seul dans votre couverture. C’est un peu le même principe que pour les couvertures lestées. Concernant la matière, plusieurs possibilités également : la laine ou le polyester. Si ce dernier coûte un peu moins cher, la laine possède de nombreux avantages comme celui d’être une matière naturellement chaude, et de gonfler naturellement en fonction de l’hygrométrie… Elle est un peu plus lourde, mais rappelez-vous que les couvertures lestées favorisent l’endormissement par leur poids justement. L’inconvénient de la couverture en laine est d’être difficile à laver. Certaines couvertures chauffantes, plutôt en polyester, sont lavables en machine (après avoir débranché les connecteurs, évidemment!). D’ailleurs, une couverture chauffante doit toujours être utilisée lorsqu’elle est parfaitement sèche pour éviter les risques de blessure et d’incendie, et encore une fois, c’est plutôt logique.

Puissance et autres fonctions…

Pour la puissance, il est recommandé de choisir au moins 60 watts pour une personne ou 100 watts minimum pour deux personnes. Choisissez également un modèle qui dispose d’un capteur anti-surchauffe qui coupera la couverture dès que celle-ci sera arrivée à température… La télécommande est commode également, car elle vous permet de moduler la température et bien sûr de l’éteindre à distance. Certaines plus élaborées sont parfois connectées et peuvent aussi être programmées via une application. Éventuellement, choisissez une couverture chauffante qui dispose de plusieurs zones de chauffage. Ainsi, si vos pieds sont gelés, mais pas le reste de votre corps, vous pourrez choisir de démarrer uniquement cette zone. La couverture chauffante n’est pas une baguette magique, et, comme tout appareil électrique, elle comporte des risques, elle est donc à utiliser avec précaution assurément.

Cosi Home Couverture Chauffante Electrique Luxe, Couette chauffante extra-large, Lavable en machine, Télécommande numérique, Minuterie et 9 réglages de chaleur - Bleu Marine et Crème Micro-Toile Réversible de Luxe : Fabriqué avec un tissu moelleux et confortable, ce plaid chauffant bicolore double-face est extrêmement doux au toucher et idéal pour vous garder au chaud et cosy... PromoMeilleure Vente n° 1