Nous avons testé les couvertures pondérées Gravité, étudiées pour lutter contre les insomnies

Le sommeil est peut-être la chose la plus importante pour la santé… Mais dormir représente un problème majeur pour des millions de personnes : insomnies, réveils nocturnes, fatigue matinale… Les nuits réparatrices peuvent se faire rare et on peut avoir tout essayé pour mieux dormir : somnifères, relaxation…

Il y a peut-être une dernière chose que vous n’avez pas essayée : la couverture pondérée Gravité, marque phare en matière de couverture pondérée ou d’acupression nous a offert l’opportunité de tester la couverture ! Un test réalisé sur une quinzaine de jours pour nous faire une idée objective sur le sujet. Présentation.

Gravité c’est qui ?

Senso-Rex est une société polonaise fondée en 2013 par nécessité. En effet, la première couverture pondérée Gravité a été créée pour un petit garçon autiste. Ces couvertures sont en fait lourdes et permettent de créer un cocon nécessaire à certaines maladies du spectre autistique.

Au départ, fabriquées dans un petit appartement, les couvertures ont vite pris de l’ampleur dans le monde entier. Aujourd’hui, ce sont 50 employés qui fabriquent à la main ces couvertures « révolutionnaires ». Parmi ces 50 employés, certains sont handicapés physiques ou mentaux, et participent à l’élaboration de ces couvertures.

Une couverture pondérée c’est quoi ?

Gravité fabrique des couvertures pondérées de haute qualité, elles sont faites à la main et aident à lutter contre de nombreux troubles liés au sommeil. Elles sont parfois utilisées dans des thérapies contre les troubles du sommeil, le TDAH, les syndromes de Down ou d’Asperger ainsi que dans les troubles autistiques.

Ces couvertures sont un excellent moyen pour réduire les insomnies et faciliter l’endormissement. Les couvertures pèsent en moyenne 10% à 15% du poids de l’utilisateur et permettent de créer une atmosphère de détente. Mais également, pour les angoisses ou l’autisme un sentiment de protection.

Les couvertures pondérées Gravité sont des couvertures plus lourdes que la normale et pèsent entre 4 et 12 kilos. Grâce à ce poids, les mouvements brusques nocturnes sont minimisés et le sommeil se régule de lui-même.

Comment fonctionnent-elles ?

Elles sont remplies de petites billes de verre qui vont se répartir sur tout le corps. Au niveau neurologique, elles réduisent l’agitation physique en exerçant une pression sur la totalité du corps. Le rythme cardiaque ralentit, la pression artérielle baisse et le sommeil revient naturellement.

Le poids de la couverture aide à augmenter le taux de sérotonine et de mélatonine, les hormones de régulation du sommeil et de l’humeur. En élevant le niveau de ces deux hormones, l’endormissement devient plus facile. Les couvertures lestées aident aussi à diminuer le niveau de cortisol (hormone du stress), ce qui réduit de fait, les sensations de stress comme les autres tensions.

Les troubles sur lesquels agit la couverture Gravité :

Ils sont nombreux et ces couvertures peuvent donc être destinées à tout le monde :

Troubles du sommeil / Insomnies

Troubles déficitaires de l’attention et troubles d’hyperactivité

Stress

Syndrome d’Asperger et autisme

Syndrome des jambes sans repos

Chimiothérapie

Ménopause

Anxiété et crises d’angoisse

Tension physique et interne

Troubles d’intégration sensorielle

Personnes de plus de 65 ans souffrant d’Alzheimer, Parkinson ou démence.

Comment utiliser la couverture Gravité :

Pour choisir sa couverture, il faudra prendre un poids équivalent à 10% de votre poids corporel. Si vous pesez 80 kilos, votre couverture pèsera 8 kilos. Il suffit simplement de la positionner comme une couverture lambda, directement sur vous. Il est également possible d’ajouter une couette classique par-dessus pour les plus frileux.

Ensuite, il faudra dans un premier temps l’utiliser 15 minutes par jour pour lire un livre ou regarder la télévision. Puis une heure par jour pendant une semaine, puis deux, puis la nuit complète. Le cycle test se déroule sur 28 jours mais ce n’est pas une donnée fixe. Il ne nous a fallu que deux nuits pour nous y habituer et l’apprécier 😊

Combien ça coûte ?

La couverture pondérée représente un petit investissement ou un chouette cadeau à offrir ! Une couverture adulte Gravité (4kg/6kg/8kg/10kg/12kg) coûte actuellement 149€ pour la petite taille, et 199€ pour la plus grande. Le paiement en trois fois est possible sur le site et les frais de port offerts. Certes, cela à un coût mais ce n’est vraiment rien au regard des bienfaits qu’elle pourra vous apporter. La livraison se fait en quelques jours et vous avez même 28 jours pour la tester puis la retourner si vous n’avez pas été convaincus… Mais nous doutons réellement du retour des couvertures après avoir testé la nôtre ! N’oublions pas que c’est un produit Européen, elle est faite entièrement de coton 100% bio, et hypoallergénique.

Il existe également une gamme pour les enfants qui va de 1kg a 7kg et pour les adolescents. Il existe 5 imprimés pour les tout petits (Ballet, poneys, ballons, espace, dinosaures), vous pouvez retrouver l’univers enfant sur la boutique Gravité.

Ce que nous avons pensé de notre couverture Gravité ?

Alors que nous étions un peu sceptiques sur les bienfaits de cette couverture, le meilleur moyen d’être convaincu était probablement de l’utiliser. Notre problème récurrent étant le stress, les nuits très courtes (4 ou 5h) et les réveils nocturnes. Tous ses symptômes étant liés au stress ambiant probablement et à l’âge avançant peut-être aussi !

Concrètement nous avons décidé de ne pas respecter les préconisations de 15 minutes par jour pendant 1 à 3 jours. La couverture arriva quelques jours plus tard et parfaitement emballée dans un sac en tissu de haute qualité. Le poids surprend évidemment et apporte un réel réconfort, mais la douceur du tissu enlève tout apriori ! On se dit rapidement que la nuit va être douce et bonne ! Cette sensation d’emmaillotage est très apaisante et permet une de se sentir totalement détendu. Après avoir installé notre couverture Gravité avec une couette supplémentaire pour cause de frilosité extrême, est venu le moment de se glisser dessous.

Surprenante mais finalement indispensable !

De prime abord, le poids surprend encore, même s’il est réparti sur toute la surface, on sent quand même qu’elle nous enrobe. Le corps ainsi recouvert des pieds aux épaules, les muscles se détendent rapidement et le sommeil vient assez vite ! Et ce, même sans utiliser aucunes techniques d’endormissement !

La première nuit fût étonnante : 8 h de sommeil d’affilé… La seconde nuit, toujours 8 h. Pour aller un peu plus loin dans le test, nous avons dormi une nuit sans couverture gravité ! Constat immédiat : coucher minuit / réveil 5h dans les mêmes conditions que la nuit avec Gravité !

Une aide précieuse pour des nuits sereines

Bref vous l’aurez compris, cette couverture pondérée n’est pas un gadget, c’est un vrai outil thérapeutique qui peut vous aider à mieux dormir… Nous l’avons adopté et il sera désormais difficile de nous en séparer. Développer une accoutumance à la couverture pondérée Gravité comporte beaucoup moins de conséquences qu’une accoutumance aux somnifères, faites donc le bon choix !

Fini les nuits à compter les moutons, réconciliez-vous avec votre sommeil réparateur. Le réveil est devenu un vrai plaisir.Enfin un sommeil réparateur, je suis moins tendue, moins stressée, je vous la recommande vraiment ! Noël approche, c’est le moment de vous convertir à la couverture pondérée, ce sera sans regrets aucun !

L'essayer c'est l'adopter !