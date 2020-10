Connaissez-vous le Jin Shin Jyutsu, le massage traditionnelle japonais par acupression ?

Une migraine ou un lumbago vous empêchent de vaquer à vos occupations ? Saviez-vous que le Jin Shin Jyutsu* pouvait peut-être vous soulager ? Un art qui nous vient du Japon et qui est basé sur des massages ciblés pour réduire les douleurs…

Massages ciblés puisqu’ils s’agit des doigts ! Selon les praticiens de cet art japonais, chacun de nos doigts correspond à une partie de notre corps ! Comme pour la réflexologie plantaire, les doigts peuvent donc nous aider à soulager certaines douleurs… Et à chaque doigt, sa particularité. Explications.

Comment réaliser les massages ?

Le principe est simple, une fois le doigt identifié en fonction du symptôme, il suffit de presser les phalanges avec la main opposée pendant quelques minutes. Puis de faire de même sur le doigt de la main qui massait ! Une technique hyper simple à réaliser partout.

Pour encore plus d’efficacité, il existe de petits appareils qui massent les doigts de manière régulière et avec une pression constante. Il n’y a aucune limite à pratiquer le Jin Shin Jyutsu, vous pouvez donc utiliser cette technique quand bon vous semble ! Il existe aussi des anneaux de massage que l’on peut faire rouler sur les doigts et qui massent uniformément toute la surface du doigt.

Photo de Ondacaracola/ Shutterstock

Le pouce

Le pouce est le doigt lié à l’estomac et à la rate. Il permet donc de soulager les douleurs gastriques. L’acupression sur le pouce permettrait également de soulager les maux de tête. Sur le plan émotionnel, un massage des pousses permettrait de réduire le stress, l’anxiété et de calmer les plus nerveux.

L’index

Le second doigt de la main est lié aux reins et à la vessie, il agit donc sur les soucis de digestion et de ballonnements. Dans les douleurs chroniques, le massage des index soulagerait les douleurs musculaires liées au dos ainsi que les maux dentaires. Du côté psychique, le massage de l’index serait bénéfique pour donner confiance aux plus timides.

Le majeur

Le doigt central de notre main, le majeur serait celui du foie et de la vésicule biliaire… Il pourrait être utile de le masser un peu après un bon repas par exemple. Il agit également sur la tension artérielle, le fatigue. Chez les femmes, le massage du majeur atténuerait les douleurs menstruelles. Au niveau émotionnel, le majeur est un régulateur de colère et d’amertume… Pour vous calmer, massez-vous les index !

L’annulaire

L’annulaire est le doigt lié aux poumons et au gros intestin, le masser pourrait donc soulager les problèmes respiratoires, les troubles digestifs, mais également les acouphènes. Emotionnellement, il apporte la positivité et chasse les idées noires et les troubles dépressifs.

L’auriculaire

Enfin, le petit doigt est le doigt du cœur ! Et aussi de l’intestin grêle ! Il agirait sur les malaises cardiaques minimes et les problèmes osseux. Sur le plan psychique, il apporterait la sérénité et lutterait contre le manque de confiance en soi !

*Attention : cet art japonais du massage ne remplace pas une consultation médicale conventionnelle, ni un médicament en cas de maladie, il peut simplement aider à soulager certaines douleurs chroniques.

Photo de couverture NAS CREATIVES / Shutterstock