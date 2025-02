Est-ce que se curer le nez provoque (réellement) la maladie d’Alzheimer ?

Vous aussi, vous avez failli recracher votre café en lisant que trifouiller vos narines pouvait vous mener tout droit vers Alzheimer ? J’avoue que moi aussi, mais surtout, je n’y ai pas cru ! Dans les embouteillages, les curages de nez avec les doigts sont légion : il faut bien s’occuper en attendant ! Vous n’y croyez pas non plus ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls. La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative, comme l’explique l’Institut Pasteur, qui touche le cerveau, et jusqu’à preuve du contraire, les doigts, même dans le nez, n’arrivent pas jusque-là… Bref, si j’écris cet article, c’est qu’une étude australienne récente a semé la panique : selon elle, se fouiller le nez avec les doigts augmenterait les risques de développer la maladie d’Alzheimer. Pas de panique : une nouvelle information vient tout juste de remettre les pendules à l’heure en affirmant exactement le contraire. Ah ces scientifiques, toujours à dire tout et son contraire ! Alors, qui croire ? Décryptage d’un sujet plutôt original, et je reconnais, un brin dégoûtant !

L’étude qui incrimine : gare aux doigts baladeurs !

Selon des chercheurs australiens, fouiller ses narines avec un doigt mal lavé pourrait ouvrir la porte à des bactéries sournoises, virus coriaces et champignons malicieux. Leur étude, publiée dans la revue Biomolecules, suggère qu’une infection nasale pourrait provoquer une inflammation du cerveau, favorisant l’accumulation de ces vilaines protéines bêta-amyloïdes qu’on retrouve chez les patients Alzheimer. En gros, un petit grattage pourrait transformer votre nez en autoroute à microbes direction cerveau. Charmant, non ? Les scientifiques recommandent donc d’éviter cette habitude et d’améliorer son hygiène, avec un bon vieux lavage de mains régulier. « Se curer le nez, c’est sale, mais avec des mains propres, c’est moins pire ! », disent-ils en substance. Je vous laisse juger de la pertinence de ces propos « scientifiques » !

L’étude contradictoire : on se détend !

Attendez avant de jurer de ne plus jamais toucher vos narines, car en réalité, qui ne l’a jamais fait ? Une autre étude, publiée en février 2025, remet en question cette théorie flippante. Selon plusieurs neuroscientifiques interrogés par nos confrères de chez NewAtlas, l’idée que le fait de se gratter le nez puisse causer Alzheimer est « hautement improbable ». En réalité, l’étude australienne s’appuyait sur des tests effectués sur des souris et un modèle chimique simulant des lésions nasales.

Par conséquent, à moins de vous transformer en souris le temps de quelques minutes, les risques sont minimes. Certes, des infections nasales peuvent jouer un rôle dans certaines maladies neurodégénératives, mais de là à dire que votre index dans la narine est un aller simple pour la démence, c’est un peu rapide. Comme le dit un chercheur : « Se curer le nez est une pratique humaine universelle, et jusqu’à présent, personne n’en est devenu fou. Enfin… pas à notre connaissance. » Pertinent ce scientifique, non ?

Alors, qui croire ?

Comme souvent, la vérité est au milieu. Se curer le nez n'est pas directement synonyme d'Alzheimer, mais ce n'est pas une raison pour s'y adonner sans modération. Oui, les microbes existent, et oui, un peu d'hygiène ne fait jamais de mal. Par conséquent, on se détend, on se lave les mains et on évite de se gratter le nez comme si on cherchait un trésor. Alors, les amis, vous êtes team mouchoir ou team « c'est bon, y'a personne, j'y vais avec le doigt » ?