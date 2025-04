Quel budget prévoir pour 15 jours au Japon

Culture millénaire, trains futuristes, temples paisibles et sushis à volonté : un voyage au Japon, c’est un rêve aux mille facettes, mais qui a aussi un prix… sauf si on connaît les bons plans comme les JR Pass ! Le Japon fascine. D’un côté, il y a les temples de Kyoto, les cerisiers en fleurs, les jardins zen où l’on entend presque le silence. De l’autre, il y a Tokyo et ses néons, les robots serveurs et les trains qui flirtent avec la vitesse du son. Le contraste est total, permanent, et c’est ce qui fait tout le charme du pays du Soleil-Levant. Ensuite, comme le Japon aime battre des records, c’est aussi chez lui que roule le train le plus rapide du monde : le maglev, à sustentation magnétique, qui a déjà atteint les 603 km/h lors de tests. Même si vous n’avez pas l’occasion de grimper à bord, les Shinkansen, ces fameux « trains balles », vous permettent déjà de filer entre Tokyo, Osaka ou Hiroshima en un clin d’œil… ou presque. Prévoyez de bonnes chaussures, parce qu’à l’arrivée, vous aurez envie de tout visiter !

Les JR Pass : la solution pour voyager loin sans se ruiner

Les déplacements en train au Japon peuvent coûter un bras (voire deux), surtout quand on veut explorer plusieurs régions. Heureusement, la compagnie Japan Rail (JR) propose des JR Pass, réservés exclusivement aux touristes étrangers. Et là, c’est un peu comme un pass magique : accès illimité aux trains JR, y compris les Shinkansen (à quelques exceptions près), pour une durée de 7, 14 ou 21 jours. Mais, le petit secret bien gardé, ce sont les JR Pass régionaux, encore plus malins si vous restez dans une zone précise. Par exemple :

JR Hokkaido Pass pour explorer le nord glacé et ses festivals de neige,

JR West Pass pour flâner entre Kyoto, Osaka et Hiroshima,

JR East Pass pour découvrir les Alpes japonaises, Tokyo ou Nagano,

JR Kyushu Pass pour les volcans et les sources chaudes du sud.

Moins chers que le JR Pass national, ils offrent plus de flexibilité (durée, types de transport, validité). Et comme les enfants de 6 à 11 ans paient moitié prix, c’est aussi une bonne affaire en famille !

Ce que coûte un voyage au Japon depuis la France

Préparer un voyage au Japon, c’est aussi prévoir son budget. Entre le vol, les déplacements, les hébergements et les visites, mieux vaut avoir une idée claire des prix :

Billet d’avion A/R Paris-Tokyo : de 700 à 1 200 € selon la saison

JR Pass national 7 jours : environ 330 €

JR Pass régional : à partir de 70 € (selon la zone et la durée)

Nuit en ryokan : 100 à 200 € avec repas

Nuit en hôtel capsule ou auberge : 30 à 80 €

Repas dans un izakaya ou ramen bar : 8 à 20 €

Entrée dans un temple ou un musée : souvent de 2 à 10 €

Avec un peu d’astuce, un budget de 2 000 à 2 500 € permet de partir deux semaines, vols inclus, en mode confort (et curiosité à fond) !

Ce qu’il faut retenir pour un voyage malin au Japon

Les JR Pass régionaux sont parfaits si vous vous concentrez sur une partie du pays

Le JR Pass national est rentable si vous visitez plusieurs régions éloignées

Pensez à réserver vos JR Pass avant votre départ : vous recevrez un bon à échanger sur place.

Le Shinkansen reste un incontournable du voyage, au-delà de sa vitesse

La diversité des régions japonaises mérite d’y consacrer du temps : volcans au sud, neiges au nord, temples à l’ouest…

Voyager au Japon, c'est explorer plusieurs mondes en un seul pays

Des sushis pris dans une ruelle de Kyoto à la vue du mont Fuji depuis un train à grande vitesse, le Japon offre un kaléidoscope d’expériences. Grâce aux JR Pass bien choisis, vous pourrez jongler entre traditions et modernité sans exploser votre budget. Et, au final, c’est peut-être ça, le vrai luxe du Japon : pouvoir s’émerveiller à chaque arrêt de train. Et vous, vous opteriez plutôt pour un JR Pass régional ou pour la version nationale pour découvrir le Japon en train ?