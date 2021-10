L’automne s’installe doucement sur la France, les températures commencent à chuter et les chaudières à se rallumer. Vous n’allez pas tarder à ressortir les pyjamas en pilou et les plaids pour regarder les sempiternels films de Noël, qui seront d’ailleurs un peu en avance cette année.

Mais c’est aussi la période la plus propice pour les troubles du sommeil, selon Passeport Santé. Des troubles passagers pour certains, liés au changement de saison, qui fatigue le système immunitaire.

Saviez-vous qu’il existait un moyen presque infaillible pour mieux dormir, sans prendre aucun médicament ? Et si, cette année, vous tentiez de mieux dormir grâce à une couverture lestée (ou pondérée) ? On vous explique comment ça marche.

C’est quoi une couverture lestée ?

La couverture lestée, que l’on appelle aussi couverture pondérée, est une couverture beaucoup plus lourde qu’une couverture classique. Selon l’institut National du Sommeil et de la Vigilance, un tiers des Français souffrent de troubles du sommeil.

Ces troubles se traduisent par des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes ou des insomnies, et ils peuvent vraiment nous gâcher la vie. La couverture lestée est au départ un dispositif médical utilisé dans les troubles autistiques chez l’enfant. Elles ont donc déjà fait scientifiquement leurs preuves.

Concrètement, une couverture lestée se compose de minuscules billes de verres, enveloppées dans un tissu soyeux. Elle pèse généralement entre 6 et 15 kilos. Le procédé peut paraître étrange, mais pour l’utiliser depuis plusieurs mois maintenant, nous avons l’assurance que cela fonctionne.

Il est conseillé de choisir un modèle qui fait environ 10% de son poids. Donc si on pèse 60 kilos, la couverture doit peser six kilos. La particularité de cette couverture ? Elle exerce une pression sur tout le corps, sur les muscles, mais aussi sur les articulations. Elle donne une sensation de sécurité, et peut donc aider à se sentir moins agité. C’est cet effet cocon qui semble important; on se sent enveloppé dans une étreinte réconfortante.

Une étude scientifique suédoise publiée dans le Journal of Clinical Sleep Medicine et menée auprès de 120 personnes volontaires montre les résultats d’une couverture lestée: elle permet de prouver que 60% des 120 volontaires ont réduit de moitié leurs insomnies au bout d’un mois d’utilisation.

Pourquoi nous aide-t-elle à mieux dormir ?

Selon les chercheurs, la couverture lestée exerce une pression sur tout le corps en même temps. Cela permet de réguler le système nerveux et donc de nous apaiser pour nous permettre de mieux dormir. Attention tout de même, la couverture lestée n’est pas un produit miracle, et ne résout pas tous les problèmes liés au sommeil. Par ailleurs, on peut dire qu’elle reproduit le système d’emmaillotage des enfants. La sensation des objets lestés sur le corps provoque un sentiment de bien être et apaise le corps en entier.

Le principe actif des objets lestés repose sur la sensation de pression, qui sollicite les récepteurs profonds de la peau, mais aussi les récepteurs musculaires, articulaires et tendineux.

Attention, la couverture lestée est contre-indiquée pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires (asthme, apnée du sommeil). Elle est aussi à proscrire pour les personnes souffrant de diabète ou de troubles circulatoires des membres inférieurs. Elle peut aussi poser un problème aux personnes claustrophobes, car elle maintient le corps immobile et peut provoquer une sensation d’enfermement.

Comment la choisir et combien coute-t-elle ?

Sachez d’abord qu’une couverture lestée ne se partage pas avec son conjoint, puisque son poids est fonction du notre.

Une fois choisie, il faudra l’utiliser progressivement pour vous habituer au poids sur votre corps: pour une sieste d’une demi-heure dans un premier temps, puis vous augmenterez progressivement la durée. Au bout d’une semaine environ, il sera possible de la garder sur soi toute la nuit.

Le choix est large concernant les couvertures lestées, et il faudra compter entre 50 et 200€ pour une couverture digne de ce nom. Cela peut paraître cher, mais les effets sont prouvés, et de simples couvertures peuvent parfois couter bien plus cher.

