L’invention de la veste chauffante, un habit innovant doté d’un système de résistance pour se protéger du froid !

Comment respecter les directives données par le gouvernement dans le cadre de la sobriété énergétique, sans nous transformer en pingouin cet hiver ? Certains chauffent déjà leur logement à 19°C mais ce n’est pas le cas de tout le monde, et quand nous avions l’habitude de chauffer à 21°C ou 22°C, avec 3 degrés en moins, nous risquons vraiment de le sentir passer ! Pour ceux qui sont en télétravail, et qui restent des heures derrière un PC, le froid pourrait vite se faire sentir… Et si la star de cet hiver était la veste chauffante ? Un vêtement très utilisé au Canada, pour les activités extérieures, mais qui peut aussi s’utiliser à l’intérieur… Certes, ces vestes doivent être rechargées grâce à l’électricité, mais la consommation ne sera pas comparable à celle du chauffage. Rappelons qu’un degré de moins, c’est 7% d’électricité économisée !

Qu’est-ce qu’une veste chauffante ?

La veste chauffante est, normalement, un vêtement que l’on porte pour les activités en extérieur telles que le ski, la randonnée, ou destinée à ceux qui travaillent en extérieur, même par grand froid. Ces vestes, dotées d’un système de résistance à l’intérieur des tissus, sont un excellent moyen de se protéger du froid, et permettent de réguler notre température corporelle, en gardant une sensation de chaleur. Elles peuvent généralement fonctionner plusieurs heures et sont très confortables à porter, et les modèles pullulent sur le marché des vêtements d’hiver.

Comment fonctionnent-elles ?

Toutes les vestes chauffantes fonctionnent au moyen de batteries qui alimentent des fils cachés à l’intérieur de la veste. Les modèles proposent généralement plusieurs modes de réglage pour choisir la température idéale, en fonction des conditions météorologiques, et de votre ressenti. La fonction chauffage peut être désactivée, et la veste devient donc une simple doudoune ou veste polaire. Lorsque vous activez le mécanisme, les fils chauffent et la chaleur se distribue uniformément dans toute la veste. Elle vous permet donc de rester au chaud malgré des températures négatives, ou pour récupérer les fameux degrés perdus après avoir baissé le chauffage. La plupart des vestes chauffantes se rechargent sur une prise électrique au moyen d’un câble USB… Il faut donc consommer un peu d’électricité pour la recharger, à moins que vous n’utilisiez des batteries solaires, et dans ce cas, ce sera « zéro consommation ».

Comment choisir une veste chauffante ?

Il existe plusieurs types de vestes chauffantes, notamment au niveau des tissus. Si vous êtes de ceux qui ont « toujours froid », optez pour un modèle en duvet, fourrure synthétique ou polaire. Si vous transpirez facilement, choisissez plutôt des matières comme le polyester ou le nylon, des matières plus respirantes. Choisissez aussi un modèle lavable en machine pour la facilité d’entretien, il faudra cependant la laisser sécher à l’air libre: elle ne supporterait évidemment pas le sèche-linge ! Concernant la taille de la veste, là encore tout va dépendre de votre utilisation. Pour une utilisation en intérieur, votre taille de vêtements habituelle conviendra, mais si l’usage est prévu en extérieur, prenez une, voire deux tailles au-dessus, car vous enfilerez peut-être un pull dessous et il ne faut pas que la veste vous empêche de bouger. Enfin, préférez une veste avec batterie amovible, que vous pourrez recharger plus facilement…

Quelques détails techniques à connaître avant de choisir

Concernant le voltage, il se situe entre 5V et 18V pour les modèles de grandes marques. Pour les batteries, elles vont de 3000 mAh à 20 000 mAh, à l’évidence, plus l’ampérage de la batterie est élevé, plus la veste est autonome. Enfin concernant les normes, vérifiez avant d’acheter que votre veste chauffante soit bien aux normes CE ou à la norme RoHS, qui signifie que la veste a été fabriquée sans utilisation de substances dangereuses. Alors ? La veste chauffante sera-t-elle la star de l’hiver 2022 ?

