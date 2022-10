Torch 2.0 : une ceinture innovante qui transforme toutes les vestes, doudounes et manteaux en habits chauffants

Comment rester au chaud tout l’hiver, même si les températures extérieures passent très en dessous des zéro degré ? Cette saison, les vestes chauffantes pourraient bien devenir l’accessoire à posséder absolument… Et parfois même au bureau si vous ne supportez pas les 19°C préconisés par le gouvernement, et largement relayés dans tous les médias français. Au Canada, un chauffe-manteau connaît un certain succès depuis sa création en 2020 où il avait été financé haut-la-main par une campagne participative sur IndieGogo : le chauffe-manteau Torch 2.0, le complément parfait à votre garde-robe pour profiter de la neige et du froid sans finir gelé. Découverte !

C’est quoi la Torch 2.0 ?

Lors de son lancement, la Torch 2.0 avait récolté 38744 dollars et avait été soutenue par plus de 400 personnes. Son succès résidait dans le fait que ce chauffe-manteau pouvait transformer n’importe quelle veste en vêtement chauffant. D’une simple pression sur le bouton d’alimentation, vous pouvez profiter de trois zones de chaleur différentes – basse, moyenne ou haute – qui dureront jusqu’à 4 heures d’affilée, vous gardant au chaud quelles que soient les conditions météorologiques extérieures. Certifiés CE et FCC, les coussins chauffants sont 30 % plus efficaces que le modèle précédent.

Comment ça marche ?

Le Torch 2.0 se dote d’une puissante batterie au lithium-polymère de 5 volts et 6 000 mAh, avec des températures de chauffage allant de 110ºF (43°C) à 135ºF (57°C). Elle est disponible en trois tailles et les deux kits d’installation peuvent être transférés d’une veste à l’autre en quelques secondes seulement. Grâce à la batterie rechargeable, qui dispose d’un port USB, vous pouvez aussi recharger votre smartphone depuis le chauffe-manteau. Vendue 99$ (environ 100€) sur le site de la marque, la Torch 2.0, victime de son succès n’est actuellement pas disponible mais pourrait l’être dans les semaines à venir.

Quelques détails supplémentaires…

Le chauffe-manteau Torch est un chauffage portable à piles conçu pour s’adapter à n’importe laquelle de vos vestes et pour lutter contre les températures parfois glaciales qui nous poussent à rester à la maison. Avec l’utilisation de Velcro, le chauffe-manteau peut facilement être retiré de votre veste et transféré à d’autres, pour chauffer chaque veste que vous possédez. Elle s’installe en quelques secondes grâce aux kits d’installation Velcro et est livrée avec deux kits. Le chauffage peut durer jusqu’à 4 heures, elle peut également être alimentée par d’autres chargeurs compatibles 5V pour une utilisation plus longue. Ce chauffe-manteau change des vestes chauffantes que l’on a l’habitude de voir, car il ne modifie pas votre look. En effet, parfois, les vestes chauffantes ne sont pas très tendance; là, le système se glisse sous votre propre veste ou manteau.

D’autres produits chauffants disponibles

Le Torch 2.0 est un produit conçu par la marque canadienne Anseris, qui propose actuellement deux autres accessoires chauffants :

Le coussin de siège de gradin chauffant alimenté par batterie qui vous permet de garder les fesses au chaud, et donc le haut du corps, lorsque vous assistez à un match de hockey sur glace par exemple (119.95$);

chauffant alimenté par batterie qui vous permet de garder les fesses au chaud, et donc le haut du corps, lorsque vous assistez à un match de hockey sur glace par exemple (119.95$); Les semelles chauffantes Outrek II – Alimentées par batterie, rechargeables, télécommandées, qui vous permettent de conserver les pieds au chaud pendant 6 heures d’affilée, résistantes aux chocs et à l’eau, vos pieds sont au chaud entre 43°C et 57°C (79.95$).

Retrouvez toutes les informations sur le site Anseris.com.