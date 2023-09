Le gilet chauffant Gokozy est en promotion sur cette marketplace (-30 %)

Si vous êtes plutôt du genre frileux ou que vous travaillez constamment en extérieur, comme plus d’un million de salariés du bâtiment, vous savez combien l’hiver est rude à supporter. Vous pratiquez aussi peut-être un sport en extérieur ou êtes tout simplement une personne qui a horreur du froid. Pour vous aider et vous maintenir au chaud en toutes circonstances, il existe un vêtement qui fait, chaque hiver, de plus en plus d’adeptes. Faciles à utiliser, sans piles, mais avec batterie et laissant la liberté de mouvement, les gilets chauffants sont un accessoire indispensable pour préparer l’hiver. Nous avons trouvé un bon plan sur le sujet sur Amazon. En effet, le gilet chauffant Gokozy est disponible au prix de 69,98 €* au lieu de 99,98 € grâce au coupon de réduction de 30 € valide jusqu’au 31 octobre 2023. N’oubliez pas de le cocher avant de passer commande.

Qualités et performances du gilet chauffant Gokozy

Contrairement à certains autres modèles de gilets ou vestes chauffants, celui-ci est livré avec une batterie externe de 10 000 mAh. Un avantage, car généralement, il faut ajouter au prix de la veste celui de la batterie. Entrons maintenant dans les détails de ce gilet chauffant Gokozy. Pour votre confort, il s’équipe de 5 coussins chauffants en fibre de carbone (graphite) qui sont répartis stratégiquement sur différentes zones du corps : cou, dos, abdomen et taille. La chaleur diffusée est ainsi douce et constante, et vous permet d’appréhender les frimas de l’hiver. Vous pouvez aussi choisir parmi trois niveaux de chauffage : élevé, moyen et faible, offrant respectivement jusqu’à quatre heures, six heures et huit heures de chaleur réconfortante.

Focus sur la batterie fournie avec le gilet

La batterie de stockage d’énergie du gilet chauffant Gokozy est une puissante unité de 10 000 mAh qui garantit une longue durée de chauffage. De plus, elle est équipée d’un système de protection de sécurité intégré qui prévient les surcharges de courant, de chaleur et de charge, assurant ainsi une utilisation en toute sécurité. De plus, étant une batterie externe classique, elle peut également servir à charger votre téléphone en cas de besoin. Elle est compatible avec n’importe quel bloc d’alimentation USB 5 V 2A/2,1 A disponible sur le marché.

Une veste utile et design

Le gilet chauffant Gokozy se distingue par son design élégant et ses matériaux de haute qualité. Il est disponible en 5 tailles, du S au 2 XL, pour un ajustement parfait selon votre tour de poitrine. Le tissu à mémoire de forme, doux et agréable à la peau, offre un confort exceptionnel. De plus, la nouvelle doublure thermique en film polyester Ag+ vous garantit un maintien en chaud, même lors de froids extrêmes. Que vous soyez chasseur, pêcheur, randonneur, skieur, ou si votre emploi vous oblige à travailler dans le froid, le gilet chauffant Gokozy peut se révéler une excellente solution. Noël approche, et pour avoir offert une veste chauffante à plusieurs de nos proches, nous pouvons vous assurer qu’elles sont très utiles, et font désormais partie du package hivernal. Il faut juste, comme avec votre Smartphone, penser à charger la batterie, pour éviter de vous retrouver frigorifié ! Vous pouvez aussi retrouver tous les articles de la marque Gokozy, sur le site officiel.

Gokozy Gilet Chauffant Homme avec 10000mah Batterie incluse Veste Chauffante pour 5 Zones de Chauffage Gilet Chauffant Réglage en trois étapes pour un Chauffage Rapide Intelligent Chauffé ❤ 【2023 mise à niveau des éléments chauffants - garder au chaud】 - le gilet chauffant est équipé de 5 coussins chauffants en fibre de carbone (graphite): cou, dos, abdomen et taille pour... Meilleure Vente n° 1

*Les prix ont été relevés le 21 septembre 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez