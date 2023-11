Heatou, un gilet chauffant en graphène « révolutionnaire », avec trois zones réglables de manière indépendante

Élégant et confortable, le gilet chauffant Heatou est pensé pour protéger efficacement son porteur du froid hivernal. Conçu en graphène et équipé d’une couche isolante 3M™ Thinsulate™, il est imperméable, résistant à l’abrasion, possède des propriétés coupe-vent et est capable de conserver efficacement la chaleur. Les coussins chauffants de ce gilet sont disposés intelligemment dans différentes zones. Ils peuvent être réglés de manière indépendante, afin de répondre efficacement aux besoins en chaleur des diverses parties du corps et d’offrir un confort optimal dans tous types d’environnements, notamment ceux soumis à de très faibles températures. Le gilet chauffant est actuellement en campagne de financement participatif sur Kickstarter.

Le graphène pour une régulation optimale de la température

Pour le moment, les vêtements conçus à partir de matières synthétiques sont les plus répandus sur le marché. Certes, ils permettent de bénéficier d’une certaine chaleur et procurent un niveau d’isolation assez correct. Toutefois, leurs performances restent nettement inférieures à celles du graphène. Ce matériau bidimensionnel cristallin a été choisi par les concepteurs de Heatou pour que leur vêtement puisse conserver plus efficacement la chaleur en hiver, et garantir une vitesse de chauffe plus rapide que les gilets chauffants fabriqués à partir d’autres matières. À noter que ce gilet peut être porté aussi bien pour se protéger du froid hivernal, que dans un environnement soumis à une température relativement élevé. En effet, grâce à son excellente conductivité thermique, le graphène régule la chaleur corporelle et s’adapte donc à tous les climats.

Des nanotubes en carbone pour optimiser davantage la vitesse de chauffe

Pour générer de la chaleur, ce gilet innovant est équipé de huit coussins chauffants. Ces coussins sont constitués de nanotubes en carbone, garantissant une vitesse de chauffe optimale. Ces éléments bénéficient d’une conductivité thermique plus importante que les fils chauffants classiques et permettent de réchauffer l’intérieur du gilet en seulement quelques secondes. Leur rendement est estimé à 95 %, un taux nettement plus élevé que les 60 % des fils équipant les autres vêtements chauffants. Pour information, il faut compter environ trois secondes pour réchauffer l’intérieur du Heatou.

La technologie 3M™ Thinsulate™ pour renforcer l’isolation du gilet

Outre les nanotubes et le graphène, le gilet Heatou est doté d’une couche de matière isolante : le 3M™ Thinsulate™. Ce matériau est exempt de duvet et est plus performant que les matières isolantes classiques utilisées dans la fabrication de vêtement. Par ailleurs, il est bien moins volumineux que le duvet et bénéficie d’une excellente résistance à l’écrasement et à l’humidité. Il conserve efficacement la chaleur lorsqu’il est humide et est parfaitement adapté aux activités sportives telles que le ski, les randonnées pédestres ou à vélo.

Réglage de la température dans trois zones

Pour mettre au point un gilet chauffant révolutionnaire, les concepteurs du Heatou ne se sont pas uniquement penchés sur les matériaux qui le composent. Ils ont également pris en considération les différents besoins en chaleur de certaines parties du corps et ont mis en place un système de contrôle de la température par zone, afin d’offrir une expérience de chauffage optimale. Ce gilet est équipé de plusieurs coussins chauffants positionnés au niveau du ventre, à l’arrière, sur les épaules et sur le col. Ainsi, la température peut être réglée de manière indépendante dans trois différentes zones.

Il est, par exemple, possible d’augmenter la chaleur à l’arrière du gilet et de baisser celle au niveau de l’abdomen et des épaules. Trois niveaux de réglage sont disponibles : 45 °C, 55 °C et 65 °C. À titre d’information, Heatou doit être équipé d’une batterie dédiée pour activer ses coussins chauffants. En fonction de ses besoins, le porteur peut opter pour une batterie de 5 000 mAh, de 10 000 mAh ou de 20 000 mAh. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la campagne de crowdfunding a largement dépassé ses objectifs avec plus de 24 000 € collectés (sur les 4728 € demandés). Plus d’informations : Kickstarter. Que pensez-vous de ce gilet chauffant ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Votre contribution représente votre engagement à soutenir un créateur qui n'a pas encore réalisé son projet. Il existe un risque que vous ne receviez pas votre récompense. Réfléchissez-y avant de vous engager dans une campagne de financement participatif. Neozone ne peut être tenue pour responsable des promesses du créateur ni de la livraison des récompenses.

