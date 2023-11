Jovira Pinturas, une peinture isolante (thermique et acoustique) pour réduire les coûts énergétiques

En automne, les travaux à l’extérieur sont difficiles à envisager, ils attendront le retour des beaux jours. C’est donc tout naturellement que les travaux dans la maison ont été abandonnés pendant quelques mois pour mieux les reprendre à l’automne. Combien sommes-nous à avoir dit « nous verrons cela quand il fera froid » ? Eh bien, nous y sommes ! C’est le moment, par exemple, de changer les papiers peints ou de rafraîchir une peinture jaunie par le temps qui passe. Plutôt que de repeindre vos murs avec une peinture classique, pourquoi ne feriez-vous pas « d’une pierre deux coups » en choisissant une peinture isolante thermique et acoustique ? Découvrez la peinture Jovira Pinturas, actuellement au prix de 38,95 €* les 4 l, au lieu de 48 € soit une réduction de 10 %. C’est parti.

Présentation de la peinture isolante thermique et acoustique Jovira Pinturas

La peinture thermo-isolante de Jovira Pinturas offre une solution polyvalente pour améliorer l’isolation thermique et acoustique de diverses surfaces, qu’il s’agisse de béton, de mortier, de brique ou de plâtre. Avec sa finition mate, cette peinture se distingue par son excellente couvrance, son adhérence solide et sa blancheur éclatante, garantissant ainsi des résultats exceptionnels. Elle résiste également aux effets nocifs des intempéries, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. L’application de cette peinture est non seulement facile, mais elle contribue par ailleurs à l’économie d’énergie grâce à sa faible conductivité thermique. Elle offre une isolation acoustique efficace, tout en séchant rapidement.

Comment utiliser la peinture thermique isolante ?

Pour garantir un résultat optimal, il est recommandé d’appliquer deux couches ou plus de peinture et de respecter les temps de séchage. Cette peinture est la solution idéale pour ceux qui cherchent à améliorer l’isolation de leurs surfaces tout en y ajoutant une touche de blancheur élégante. Grâce à sa formule à base d’eau de haute qualité, elle peut être diluée pour une application aisée, que ce soit avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet.

Elle adhère solidement aux surfaces et garantit une couverture exceptionnelle, tout en étant résistante aux effets de la météo. Pour un résultat optimal, il est recommandé de suivre les étapes du mode d’emploi, y compris la préparation adéquate de la surface. De plus, cette peinture est conçue pour résister aux intempéries et aux températures extrêmes. Ce qui la rend adaptée à une variété de projets, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Retrouvez également le site officiel Jovira Pinturas, qui vend des peintures de qualité dans le monde entier.

Pourquoi la peinture thermique peut-elle vous faire économiser de l’argent ?

Dans chaque maison ou appartement, il existe des points qui nous font perdre de la chaleur. Bien entendu, nous pouvons citer les fenêtres, mais également les murs, qui sont responsables de 20 % de perte de chaleur, selon le site La Prime Énergie. À moins d’avoir opté pour plusieurs types d’isolation, comme le placoplâtre style BA 13, et ajouté de la laine de roche ou de chanvre, voire une isolation par l’extérieur, nous perdons tous de la chaleur par les murs. Et c’est encore plus flagrant dans de vieilles maisons aux murs en pierre, il n’y a qu’à toucher le mur pour s’apercevoir qu’il peut être très froid.

La peinture isolante thermique et acoustique est donc une manière de renforcer son isolation intérieure, même si l’on possède un budget modéré. Certes, elle ne rendra pas votre maison passive, mais elle contribuera à vous faire réaliser quelques économies d’énergie. La peinture Jovira Pinturas est actuellement au prix de 38,95 €* les 4 l, au lieu de 48 €. Et en ces temps d’augmentation, elles sont toutes bonnes à prendre, non ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

