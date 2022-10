Et si l’invention de la veste chauffante était LA solution pour économiser de l’électricité sur le chauffage ?

Nous espérons tous secrètement que l’hiver 2022-2023 sera plutôt clément, que les températures ne descendront pas trop bas. Avec les prix de l’énergie qui flambent comme jamais et les annonces gouvernementales qui s’enchaînent quant aux risques de coupure, nous aimerions bien que les températures soient douces, même si, évidemment, cela serait encore un signe du réchauffement climatique ! Toujours est-il qu’il va falloir rallumer le chauffage, nous n’aurons pas le choix. A moins que vous n’investissiez, nous pas dans des pull-overs pour réchauffer vos soirées, mais dans une veste chauffante ! Une marque canadienne, Ewool, propose une veste chauffante aux superpouvoirs : Ewool PRO+, la solution ultime pour ne jamais avoir froid dehors en hiver… Découverte !

Une veste chauffante très innovante

Au Québec, il fait froid, voire très froid et il est parfois difficile de mettre le nez dehors et de quitter la chaleur de son intérieur. Ewool, une entreprise spécialisée dans les vêtements chauffants, lance cette année, une veste chauffante innovante qui pourrait vous permettre d’affronter les grands froids du Canada. La veste Ewool a été développée par un Québécois passionné d’expéditions dans l’Arctique. Il sait donc de quoi il parle quand il parle de froid ! La principale caractéristique de cette veste chauffante réside dans le fait qu’elle a

été conçue comme une couche intermédiaire qui vient s’insérer entre la base et la coquille. Elle vient donc se glisser dans les vêtements pour apporter de la chaleur en cas de besoin.

Comment fonctionne-t-elle ?

L’inventeur précise que cette veste peut également être portée pour les activités en extérieur (pêche, chasse, etc.) car elle est totalement imperméable. Elle fonctionne grâce une large batterie très mince cachée dans la poche de la veste, qui se recharge simplement sur une prise de courant. Elle peut aussi se brancher via un câble USB sur un véhicule ou sur une batterie externe si on souhaite l’utiliser en continu. Grâce à la veste Ewool, vous profiterez de 3.5 heures de chauffage corporel en mode « high » et jusqu’à 7 heures en mode « low ». La libération de la chaleur sur le torse se fait en seulement 3 secondes et délivre jusqu’à 51 W de puissance de chauffage. En comparaison avec le modèle précédent, les surfaces chauffantes ont été agrandies à l’avant et l’arrière de la PRO+ et ses nouveaux dispositifs chauffants pour les lombaires s’assurent que la chaleur vous enveloppe complètement et confortablement.

Combien coûte la veste Ewool PRO+ ?

L’innovation et la performance se paient au prix fort, mais cela ne semble pas freiner les plus frileux. Vendue au prix de 598 dollars canadiens (environ 450€), elle est disponible de la taille S à la taille 3XL, en version homme ou femme. Vous pouvez la commander en ligne uniquement sur le site de la marque (pensez à choisir la taille pour connaître les disponibilités). La livraison est gratuite uniquement au Canada ou en Amérique du Nord, nous n’avons pas trouvé d’informations pour la France. Le site propose également d’autres accessoires pour lutter contre le froid comme des gants chauffants, ou batteries supplémentaires pour la veste star !