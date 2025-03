L’invention d’une étonnante cape solaire pour recharger ses appareils, dévoilée par Anker

Anker est un fabricant de produits électroniques grand public basé à Shenzhen, en Chine. Il possède des filiales dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et en Allemagne. Comme certains de ses pairs, il est venu exposer ses dernières nouveautés à Barcelone, dans le cadre du salon Mobile World Congress 2025. Aujourd’hui, nous apprenons ainsi que l’entreprise a profité de l’évènement pour lever le voile sur un concept de vêtement qui pourrait révolutionner la façon dont les dispositifs portables tels que les smartphones et les montres connectées sont rechargés.

Des cellules solaires à pérovskite

Baptisé Anker Solix Cloak, ce vêtement révolutionnaire consiste en une cape capable de convertir la lumière solaire en électricité. Pour que cela soit possible, elle intègre des cellules solaires en pérovskite. Ce dernier est un matériau qui permet de concevoir des panneaux solaires flexibles et ultraperformants. L’Anker Solix Cloak comporte ainsi des surfaces photovoltaïques rectangulaires et triangulaires dispersées stratégiquement pour ne pas nuire au confort du porteur. La société a prévu une prise USB-C de 30 watts, ce qui devrait permettre de recharger un appareil mobile rapidement. Comme si cela ne suffisait pas, la cape comporte une bande LED bleue qui s’avérer utile lors des marches nocturnes.

Une veste de pluie solaire

Compte tenu de sa conception qui lui permet de produire de l’électricité en mobilité, l’Anker Solix Cloak est idéale pour les utilisateurs nomades et les amateurs de randonnée. Imperméable, elle intègre également une fonction de chauffage électrique qui garde le porteur au chaud quand il fait froid. De plus, elle est compatible avec la banque d’alimentation portable C300 DC. Comme indiqué plus haut, il s’agit pour l’heure d’un concept. On ignore ainsi si cette cape innovante arrivera un jour sur le marché.

Un parasol solaire pour compléter la liste

Rappelons que lors du salon CES 2025 qui s’est tenu à Las Vegas en janvier dernier, l’entreprise a présenté un parapluie solaire baptisé Anker Solix Solar Umbrella. Celui-ci affiche une puissance de sortie de 100 watts et comporte des ports USB-C et XT-60. Doté d’un mécanisme de rangement similaire à celui des parapluies conventionnels, il promet d’être facile à ranger et à transporter. Fait intéressant, il est compatible avec la glacière Solix EverFrost 2.

Cette dernière dispose d’une batterie de 288 Wh qui permet, avec une charge complète, de conserver les nourritures et les boissons au frais pendant plus de deux jours. Elle se décline en trois versions d’un volume de 23 litres, 40 litres et 58 litres respectivement. Plus d’infos : ankersolix.com. Que pensez-vous de cette cape photovoltaïque capable de recharger un appareil portable ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .