Anker dévoile un parasol innovant bardé de panneaux solaires pour produire de l’énergie

Cette nouveauté nous fait penser au dispositif Leaf for Life lancée en 2016 par les designers français Cyrille Jourdain et Xavier Aubry. Pour rappel, il s’agit d’une voile d’ombrage qui, en plus d’offrir à l’utilisateur une protection contre les rayons UV, produit de l’électricité grâce à un panneau solaire intégré. Son appellation vient du fait qu’elle s’inspire de la forme naturelle des feuilles de Monstera Delicioso d’Amérique Centrale. Avec son nouveau produit, Anker pousse le concept un plus loin en proposant un parasol solaire doté de cellules photovoltaïques à pérovskite.

Des cellules solaires qui offrent un meilleur rendement

Par rapport aux cellules solaires conventionnelles à base de silicium, les cellules à pérovskite sont plus performantes. Leur rendement de conversion théorique atteint presque 40 %, contre autour de 30 % pour les cellules de type silicium. En d’autres termes, à surface égale, ces dispositifs photovoltaïques sont capables de produire plus d’énergie. D’ailleurs, ils sont plus légers et plus flexibles.

Le choix de cette technologie permet ainsi à Anker de proposer un produit compact qui met également l’accent sur l’efficacité énergétique. Le parasol solaire pliable a une puissance de sortie de 100 watts. Il est muni de ports USB-C et XT-60. En plus d’avoir une fonction anti-UV, ce parasol révolutionnaire est ainsi capable de générer de l’électricité.

Une glacière qui se décline en trois tailles

Pour compléter son catalogue, Anker a également profité de l’occasion pour lever le voile sur une glacière baptisée Solix EverFrost 2. Comme vous l’aurez compris, les deux produits sont conçus pour être utilisés ensemble. La glacière est équipée d’une batterie de 288 Wh et se décline en trois versions qui diffèrent par leur capacité. Le modèle le plus petit offre un volume de stockage de 23 litres, contre 40 litres pour le modèle intermédiaire et 58 litres pour la variante la plus grande. Fait intéressant, cette dernière dispose d’un compartiment congélateur et d’un autre pour la réfrigération.

Prix et disponibilité

L’autonomie de la batterie de l’Anker Solix EverFrost 2 est d’environ 52 heures avec une charge complète. Cependant, grâce au parasol solaire, la glacière peut fonctionner encore plus longtemps, en fonction du degré d’ensoleillement. Les deux produits résistent à l’eau et à la poussière. Ils possèdent notamment un indice d’étanchéité IP67.

Concernant leurs prix et leur disponibilité, la glacière Solix EverFrost 2 fera ses débuts sur le marché le 21 février prochain. Elle coûtera à partir de 699 dollars (~ 685 €). Le parasol solaire sortira au cours de l’été 2025. Malheureusement, son prix n’a pas encore été dévoilé. Que pensez-vous de ces deux innovations de Anker ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

NDLR: La vidéo ci-dessus présente la version précédente de la glacière EverFrost et pas le dernier modèle présenté lors du CES 2025.