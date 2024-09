L’invention d’une cellule solaire qui produit de l’électricité et stocke l’énergie solaire thermique

L’énergie solaire est certes propre et illimitée, mais elle a l’inconvénient d’être intermittente. En effet, les modules solaires photovoltaïques ne génèrent de l’électricité que lorsque le Soleil brille. Par ailleurs, l’efficacité de ces appareils qui permettent de produire de l’énergie électrique à partir de la lumière solaire est affectée par les variations de température. À partir d’un certain seuil, la productivité des cellules photovoltaïques diminue progressivement sous l’influence de la chaleur. Dans le but de résoudre ces problèmes, un groupe de recherche international dirigé par l’Université polytechnique de Catalogne, à Barcelone, en Espagne, a développé un dispositif hybride. Celui-ci combine production d’électricité solaire et stockage d’énergie solaire dans des molécules.

Une technologie précurseuse

Un article consacré à ce projet de recherche pour le moins passionnant est disponible dans la revue Joule. Intitulé « Hybrid solar energy device for simultaneous electric power generation and molecular solar thermal energy storage », le document décrit l’invention d’un dispositif révolutionnaire qui pourrait considérablement améliorer la façon dont nous profitons du Soleil en tant que source d’énergie. Selon les universitaires, le système qu’ils ont développé est unique en son genre. Il s’agit du premier appareil au monde à associer une cellule solaire en silicium à un système de stockage moléculaire.

Des molécules sensibles à la lumière

Baptisé MOST (Molecular solar thermal), le concept inventé par les scientifiques implique l’utilisation de carbone, d’hydrogène, de fluor et d’azote. Le dispositif hybride renferme des molécules qui, sous l’effet des photons de haute énergie, déclenchent une réaction chimique permettant de stocker l’énergie solaire pour une utilisation ultérieure. Dans le même temps, il agit comme un filtre optique et un système de refroidissement, gardant la cellule photovoltaïque au frais. Cela a pour effet d’augmenter le rendement énergétique du composant chargé de convertir la lumière solaire en électricité.

Des résultats prometteurs

Les tests en laboratoire, effectués dans des conditions d’ensoleillement standard, ont montré un rendement record de stockage d’énergie de 2,3 %. Les chercheurs ont aussi constaté une baisse moyenne de la température à la surface de la cellule solaire d’environ 8 °C. Concernant l’efficacité de conversion de l’énergie solaire en électricité, elle a été de 14,9 %. À noter que la recherche a vu la participation de scientifiques affiliés à l’Université de Cambridge (Angleterre), à l’Université de technologie Chalmers de Göteborg (Suède) et à l’Institut des sciences des matériaux de Barcelone (Espagne). Selon les universitaires, cette percée représente un « pas significatif vers une technologie de stockage d’énergie de longue durée qui complète les systèmes photovoltaïques ». Plus d’infos : cell.com. Un tel système n’est-il pas une belle avancée pour le domaine photovoltaïque ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .