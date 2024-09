Un kit de refroidissement universel qui augmente de 9 % le rendement des panneaux solaires

Dans une nouvelle étude intitulée « Innovative Photovoltaic Cooling System », parue dans Innovation Disclosure, des chercheurs maltais affirment avoir développé un système de refroidissement innovant pour panneaux solaires. Baptisé IPCoSy (pour The Innovative Photovoltaic Cooling System), celui-ci utilise de l’eau pour garder les modules au frais. Comme il est possible d’utiliser de l’eau de mer ou de l’eau stockée dans un réservoir pour alimenter le circuit de refroidissement, cette invention pourrait être bénéfique pour les installations photovoltaïques sur cadres, offshore ou flottantes. D’après les chercheurs, leur solution déjà protégée par un brevet offrirait aux modules solaires un gain de production pouvant aller au-delà de 9 %. Pour ce qui est du bénéfice en termes de rendement thermique, il atteindrait les 56 %.

Un dispositif à fixer à l’arrière du panneau solaire

Fait intéressant, le système IPCoSy conviendrait à n’importe quel panneau solaire avec cadre. De plus, sa conception permet de le déployer sur une installation photovoltaïque existante. Il a été conçu pour être placé à l’arrière des modules. Le système comprend notamment une plaque qui vient se fixer hermétiquement au niveau de la base du cadre du panneau. En faisant cela, on crée une chambre d’eau sous le dispositif photovoltaïque. D’après les universitaires, leur solution serait adaptée à différents types de matériaux, dont l’aluminium, l’acier inoxydable, le polyéthylène téréphtalate (PET), le polypropylène et le polyimide.

Une conception ingénieuse

Par ailleurs, l’entrée et la sortie d’eau, se trouvent à des emplacements opposés sous le cadre et sont respectivement dotées d’un épandeur de flux et d’un adaptateur de tuyau. Cette conception facilite le montage et contribue à la stabilisation du flux d’eau. Les composants électroniques tels que le capteur de température sont scellés afin de les protéger contre la poussière et l’humidité. Concernant le liquide qui circule à l’intérieur de la chambre de refroidissement, il se déplace grâce à une pompe à eau.

Quid des coûts ?

Selon les explications de Luciano Mulè Stagno, de l’université de Malte, dans l’état actuel des choses, le coût du dispositif de refroidissement hydraulique représente près de 9,7 % de celui des panneaux solaires. Cependant, ce chiffre a été calculé à partir d’un prototype. Il va sans dire que le prix devrait baisser une fois que le système entre en production grâce aux économies d’échelle.

Après tout, le système est capable de produire de l'eau chaude qui peut être utilisée à diverses fins. « Cette invention excelle encore plus dans les zones où un écoulement d'eau est déjà présent pour d'autres procédés, tels que les usines d'osmose inverse », ont d'ailleurs souligné les chercheurs.