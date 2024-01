Ocean Sun a déployé avec succès son démonstrateur solaire flottant offshore BOOST

Le projet BOOST (Bringing Offshore Ocean Sun to the global market) est l’une de ces initiatives qui visent à révolutionner la production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Mené par un consortium dont font partie Ocean Sun et GCL SI, celui-ci vient de franchir une nouvelle étape. Le 14 décembre dernier, les deux partenaires ont annoncé avoir réussi à déployer avec succès le démonstrateur solaire flottant BOOST près du port de Tazacorte à La Palma, totalisant une puissance théorique de 270 kWc. Outre son rendement élevé, l’installation se démarque par son coût réduit et sa robustesse.

Un projet soutenu par l’UE

Avec cette nouvelle infrastructure solaire qui met en œuvre des modules solaires photovoltaïques modifiés posés sur une fine membrane flexible, Ocean Sun et ses partenaires, dont figurent également Innosea, PLOCAN, l’Institut de technologie des îles Canaries (ITC) et Fred Olsen Renewables, ambitionnent de repousser davantage les limites de l’innovation dans le domaine des énergies renouvelables. Le projet est d’ailleurs soutenu par l’Union européenne qui cherche à s’affranchir des obstacles à l’adoption des énergies vertes.

Une technologie protégée par un brevet

Le démonstrateur solaire flottant BOOST repose sur la technologie brevetée d’énergie solaire photovoltaïque flottante (FPV) d’Ocean Sun. Elle constitue la dernière phase d’un projet de R&D qui aura nécessité près de trois années de travaux. Le but est de développer une conception fiable pour les infrastructures photovoltaïques flottant sur l’eau de mer. Bien sûr, le concept fonctionne également sur l’eau douce. « Ce dernier système déployé dans la partie la plus méridionale de l’Europe sert de puissant démonstrateur pour exploiter les ressources solaires illimitées en mer. L’exploitation réussie de la solution membranaire spéciale dans ces eaux ouvrira la voie à un approvisionnement abondant en énergie renouvelable abordable », a déclaré le PDG d’Ocean Sun, Børge Bjørneklett.

Des évaluations rigoureuses

Il faut savoir que la technologie de la firme norvégienne a subi des tests rigoureux certifiés TÜV Rheinland. Les panneaux solaires ont notamment été immergés dans de l’eau de mer chauffée et soumise à une tension de 1500 V pendant une période prolongée. En effet, ils sont construits avec des matériaux imperméables pour une grande résistance à l’humidité. De plus, les modules solaires mis en œuvre par Ocean Sun dans ses installations flottantes sont dépourvus de cadre en aluminium. Une conception qui réduit les coûts d’environ 10 % et améliore l’aspect écologique du dispositif.

Avant le démonstrateur installé en Espagne, Ocean Sun et GCL SI avaient déjà mené ensemble des projets photovoltaïques tout aussi intéressants. En 2019, le duo a par exemple mis en place une infrastructure solaire à Magat, aux Philippines. Plus récemment, en janvier 2023, les deux entreprises ont déployé des plateformes FPV de 2 MWc en Albanie. Plus d'infos : oceansun.no.