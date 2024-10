Un film en pérovskite révolutionnaire qui transforme n’importe quelle surface en panneau solaire

Grâce aux aides proposées par certains États et à la baisse de leur prix, les panneaux photovoltaïques constituent aujourd’hui une des solutions les plus utilisées pour produire de l’électricité verte. Le 31 décembre 2023, le nombre d’installations sur le territoire français a atteint 891 761 et la puissance du parc, 20 GW, selon des données publiées sur le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Dans l’optique de concevoir des cellules photovoltaïques plus performantes et accessibles, de nombreux scientifiques se tournent actuellement vers la pérovskite, dont un groupe de chercheurs de l’Université d’Oxford. Ces derniers ont utilisé ce matériau pour développer un film pouvant être appliqué sur n’importe quelle surface et bénéficiant d’un excellent rendement.

Un film ultra-fin et souple

Dans la conception de leur film photovoltaïque, Shuaifeng Hu et son équipe ont mis au point une technique consistant à superposer plusieurs couches de matériaux dans une seule cellule. Cette méthode leur a permis de fabriquer un dispositif 150 fois plus fin que les plaquettes conçues en silicium. Le film photovoltaïque à pérovskite développé par les scientifiques de l’Université d’Oxford a une épaisseur d’environ 1 micron. Il est suffisamment souple pour être installé au dos d’un smartphone, ainsi que sur différentes surfaces telles que le tissu d’un sac à dos, la carrosserie d’une voiture ou le mur d’un bâtiment.

Un rendement de conversion de 27 %

Outre son côté ultra-fin, le film photovoltaïque des chercheurs de l’Université d’Oxford peut capter et convertir efficacement le rayonnement solaire, grâce à sa méthode de conception. Il a un rendement de 27 %, certifié par l’AIST (Institut national des sciences et technologies industrielles avancées) au Japon. Certes, l’efficacité de conversion de ce dispositif innovant est plus faible que celle des cellules solaires à double jonction pérovskite/silicium. Cependant, elle est similaire au rendement des panneaux photovoltaïques classiques, conçus en silicium. Selon Shuaifeng Hu, il a fallu seulement 5 ans à son équipe pour augmenter le rendement du film de 6 % à 27 %, grâce à la méthode d’empilement. Il a également ajouté qu’avec cette technique, ils pourraient, à l’avenir, mettre au point des dispositifs bénéficiant d’une efficacité de conversion allant au-delà de 45 %.

Une technologie pouvant remplacer les panneaux photovoltaïques classiques

Dans les années à venir, les chercheurs estiment que leur invention devrait être largement utilisée dans la production d’électricité verte et pourrait, dans une certaine mesure, remplacer les dispositifs traditionnels. En effet, d’après eux, il serait plus pratique d’utiliser les films photovoltaïques ultrafins comme des revêtements destinés aux bâtiments ou d’autres objets, plutôt que d’installer des panneaux classiques ou de mettre en place des parcs solaires. Pour information, l’Université d’Oxford, plus précisément Oxford PV, une entreprise créée par l’établissement, est aujourd’hui la première à produire en série des panneaux photovoltaïques conçus à partir de pérovskite.

La société a lancé la fabrication à grande échelle des cellules à base de ce matériau en Allemagne, dans une usine située dans le Land de Brandebourg. Malgré les défis liés, entre autres, aux coûts, Oxford PV a déclaré que son approche permettra de diminuer davantage le prix de l’énergie solaire et de faire de celle-ci l’EnR la plus durable. Plus d’informations ici. Quand verrons-nous ce film pour produire de l’énergie applicable sur toutes les surfaces ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .