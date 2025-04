Le panneau chauffe-eau solaire SUNPAD 300L est en promo dans cette enseigne de bricolage

L’hiver est terminé, et nos factures de chauffage vont enfin s’alléger pour quelques mois. Le chauffe-eau, lui, est sollicité toute l’année, et il est possible de réduire ses factures en le choisissant « solaire ». Imaginez un chauffe-eau qui vous propose une douche produite à partir de la chaleur du soleil. Sympa, non ? Si vous avez décidé de franchir le pas en ce printemps, je vous propose de découvrir le SUNPAD SOLAR 300 litres, proposé actuellement à 2 190 €* au lieu de 2 299 € sur ManoMano. Ce dernier est un chauffe-eau solaire monobloc, autonome, compact, qui s’installe sur un toit incliné et promet de faire le job sans broncher, avec un plutôt classe et discret. Je vous invite à le découvrir immédiatement.

Quand l’eau chaude devient solaire, stylée et (presque) sans entretien

Le SUNPAD, c’est un peu le super-héros des chauffe-eau. Un format compact, tout-en-un, qui tient sur moins de 2,5 m² et pèse 63 kilos à vide. Grâce à son système de réchauffement solaire direct, il peut produire jusqu’à 380 litres d’eau chaude mitigée à 40 °C par jour. Ce qui, entre nous, couvre largement les besoins d’une famille normale, ou d’un amateur de longues douches philosophiques. Son fonctionnement ? Simple et redoutablement efficace : le soleil tape, le fluide caloporteur chauffe, et l’eau froide de votre robinet devient une de l’eau chaude. Magique ?

Non, plutôt physique ! Grâce à l’absence de tuyaux inutiles, les pertes de chaleur sont minimisées, et l’eau est prête à l’emploi dès qu’elle traverse l’échangeur. Et, pour ne rien gâcher, le tout est isolé dans une coque en polypropylène de 50 mm d’épaisseur, avec une belle couche de mousse protectrice, afin de garder les calories bien au chaud.

Une large compatibilité qui étonne

Le SUNPAD pourrait être qualifié de « polyvalent ». En effet, la plupart des chauffe-eaux solaires ne sont pas compatibles avec tous les types de toits. Pour ce modèle, c’est l’inverse, il dispose d’une capacité d’adaptation étonnante : compatible avec des toits inclinés ou plats, il s’installe facilement grâce à son mode Plug & Play. On le fixe, on le raccorde à la plomberie, et… c’est tout. Pas de centrale de commande à programmer, pas de capteurs à synchroniser. Bref, de l’eau chaude sans prise de tête. Et, franchement, dans le monde du bâtiment, c’est assez rare pour être souligné.

Un petit bijou technologique… et un grand pas pour la planète

Selon ses concepteurs, un seul SUNPAD permettrait une réduction de CO₂ équivalente à la plantation de 100 arbres. Rien que ça. Et, ce n’est pas tout. Grâce à son efficacité énergétique classée A, le SUNPAD permettrait de réaliser jusqu’à 80 % d’économies sur les dépenses thermiques liées à l’eau chaude. Ce qui veut dire que non seulement il est écolo, mais il s’amortit vite.

Je vous rappelle son prix, avec une promotion de 4 % actuellement : 2 190 €* au lieu 2 299 € sur ManoMano. Et, entre nous, qui ne rêve pas de réduire sa facture d'énergie sans renoncer au confort quotidien ?

*Le prix a été relevé le 29 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.