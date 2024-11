Le meilleur amplificateur de radiateur : 8 inventions pour augmenter le rendement de son chauffage

Depuis que nous avons pris conscience que nos factures d’électricité, de gaz ou de fioul allaient considérablement augmenter le mois prochain, nous cherchons tous des moyens pour limiter les dégâts ! Les prochaines factures risquent de plomber le budget loisirs, mais il va bien falloir les payer. Pour tenter de contenir cette hausse annoncée, il existe quelques trucs et astuces simples pour optimiser le rendement de vos radiateurs. Quelques accessoires peuvent aussi vous rendre la facture moins douloureuse, mais l’entretien des radiateurs reste primordial et ne demande pas de grandes connaissances. Voici quelques inventions et innovations autour du chauffage et en bonus quelques astuces à réaliser immédiatement.

L’amplificateur de radiateur ClimateBooster

Ce produit nous vient des Pays-Bas, où il est l’un des plus vendus dans le domaine des économies d’énergie. Ce ClimateBooster se présente sous la forme d’un rail sur lequel sont montés plusieurs petits ventilateurs côte à côte. Il s’installe sur de nombreux radiateurs en quelques minutes et se fixe à l’aide d’aimants sur le dessous du radiateur. Branché à une prise électrique, il permet de pulser la chaleur émise par le radiateur vers le haut, et donc de limiter le déclenchement du thermostat. La totalité de la chaleur produite est ainsi utilisée et ne stagne plus dans le radiateur.

L’amplificateur de chauffage SpeedComfort

Le SpeedComfort fonctionne sur le même principe que le ClimateBooster, mais est un peu plus accessible financièrement. Comme le précédent, il s’installe via des aimants sous le radiateur et ne convient pas pour les radiateurs en aluminium en conséquence.

Ce dispositif étant particulièrement recommandé pour les radiateurs à gaz, le fabricant promet une économie de 22 % sur votre facture annuelle, en investissant moins de 100 € par radiateur.

SpeedComfort Ventilateur de Radiateur 1 pièce – Ventilateur de radiateur – Ventilateur de Chauffage écoénergétique – Chauffage 2X Plus Rapide – Jusqu'à 22% d'économie d'énergie – Silencieux ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Distribution efficace de la chaleur, jusqu'à 22% d'économies sur les coûts de gaz. Double l'efficacité du chauffage avec une température du thermostat réduite de 1 à 2... PromoMeilleure Vente n° 1

L’amplificateur de radiateur Thermaboost

La répartition de chaleur, c’est aussi le domaine du Thermaboost. Ce dernier fonctionne sans fil grâce à une batterie rechargeable par USB. C’est un dispositif compact et léger (1,1 kg) équipé de quatre ventilateurs internes qui favorisent une meilleure circulation de l’air chaud. Avec des dimensions réduites (8,7 cm de profondeur, 11,5 cm de largeur, 9,6 cm de hauteur), il est discret et adaptable à la plupart des radiateurs, même ceux de petite taille et chauffant par le haut.

Son interface tactile permet un contrôle facile et sa capacité de 50 000 mAh garantit une autonomie prolongée. En savoir plus ? Retrouvez notre article dédié au Thermaboost, que vous pouvez retrouver en vente sur Amazon.

Amplificateur de radiateur Starlyf Therma Boost, booster de radiateur, augmente l'efficacité du chauffage et économise l'énergie, rechargeable par USB (CÂBLE UNIQUEMENT), aucune installation requise ▶ DISTRIBUTION EFFICACE DE LA CHALEUR - Ce ventilateur de radiateur canalise l'air chaud de votre radiateur directement dans la pièce, empêchant la chaleur de s'accumuler au plafond et... Meilleure Vente n° 1

L’amplificateur de radiateur Ecocalm

Ecocalm est un ventilateur de radiateur intelligent qui renvoie la chaleur du radiateur, qui monte, vers le centre de la pièce. Il fonctionne par convection et est alimenté par câble électrique. Ecocalm se dote de cinq ventilateurs internes et propose trois vitesses pour s’adapter aux différents volumes de pièces. À une température de 30 °C, il démarre au niveau 1 et s’arrête automatiquement à 24 °C, en restant silencieux, affichant moins de 39 dB.

Il est pilotable grâce à une commande tactile intuitive qui permet de choisir entre le mode automatique ou manuel pour un confort personnalisé. En économisant jusqu’à 20 % d’énergie, ce dispositif constitue un choix efficace pour réduire vos coûts de chauffage. En savoir plus ? Retrouvez notre article dédié à l’Ecocalm, en vente sur Amazon.

ecoCalm Ventilateur Radiateur Amplificateur de radiateur avec 5 ventilateurs améliorés (Mono Set) Accélération de la circulation du chauffage - La chaleur est dirigée vers le centre de la pièce afin d'améliorer au maximum la circulation de la chaleur, ce qui contribue enfin à chauffer les... PromoMeilleure Vente n° 1

L’amplificateur de radiateur Smart Air Boost

De conception moderne, le Smart Air Boost se place facilement sur le radiateur, mais il peut aussi être posé sur une table, fonctionnant aussi bien sur secteur que sur batterie. Sa batterie intégrée autorise jusqu’à treize heures d’utilisation, permettant les déplacements de pièce en pièce, en fonction de vos besoins. Avec ses dimensions de 11,5 × 41 × 10,5 cm, il est léger et aisément portable. Il s’équipe de quatre ventilateurs axiaux et fonctionnant silencieusement (48,6 dB).

Enfin, sachez qu’il dispose de deux modes : manuel et automatique, ce dernier s’activant à 33 °C. Consommant peu d’énergie, il convient à tous types de radiateurs, rendant le chauffage plus rapide et économique. En savoir plus ? Retrouvez notre article dédié au Smart Air Boost, en vente sur Amazon.

Smart Air Boost - Ventilateur de radiateur portable - Sans fil, rechargeable et automatique - Capteur de chaleur intelligent - Améliore la distribution et la circulation de la chaleur - Booster de Ne le perdez pas : redirigez l'air chaud de vos radiateurs avec notre ventilateur SmartAir Boost qui empêche la chaleur de remonter instantanément au plafond. Au lieu de cela, il accélère l'air... Meilleure Vente n° 1

Fabriquez votre amplificateur de radiateur

Un geotrouvetout, connu sous le nom d’Alvomane, a conçu un amplificateur de chauffage pour radiateurs Vogel & Noot de 62 cm et 132 cm de large. Ce « Radiator booster » peut être fabriqué à domicile grâce à un tutoriel gratuit et à l’impression 3D. L’appareil est composé de segments imprimés en 3D et de quatre ventilateurs PC standards de 8 cm, connectés par des filaments et maintenus par des aimants. Le système est alimenté par un câble et contrôlé via une carte relais 12 V avec capteur de température. Un convertisseur de tension permet d’ajuster la vitesse des ventilateurs pour un fonctionnement silencieux. Ce dispositif permettrait de réduire la consommation d’énergie, selon son concepteur. Il ne semble pas très compliqué à réaliser d’ailleurs. Si vous êtes bricoleurs, les détails de ce tutoriel sont à retrouver dans notre article dédié, et le tutoriel complet se trouve sur le site Cults3d.com.

Les réflecteurs de radiateurs

Avec cette première astuce, vous pourriez économiser 35 € sur votre facture de chauffage. Les réflecteurs de radiateurs se présentent sous la forme de plaque métallique ou d’un panneau réfléchissant souple, qui se glissent derrière votre radiateur.

Au lieu de chauffer le mur par l’arrière, la chaleur va donc être réfléchie vers le centre de la pièce et permettre de maintenir une température homogène. Cette constance réduira le déclenchement du système de chauffage.

Feuille Réflecteur de Radiateur - Panneaux Réflecteurs de Radiateur pour la Maison 5m x 60cm, Feuille de Radiateur d'Isolation Réfléchissante à la Chaleur d'une épaisseur de 3mm avec Coussinet Adhésif ÉCONOMIE D'ÉNERGIE EFFICACE - La feuille de réflecteur de radiateur aide à réfléchir plus de 97% de la chaleur dégagée par les radiateurs de votre maison. La feuille thermo-réfléchissante... Meilleure Vente n° 1

Le ventilateur de poêle

À granulés ou à bois, le poêle fait partie des moyens incontournables pour se chauffer. Et comme chacun le sait, plus la chaleur monte, plus la température est plus élevée au plafond qu’au centre de la pièce. Pour économiser des pellets ou du bois, il existe de petits ventilateurs qui s’installent sur le conduit ou directement sur le poêle.

Ils fonctionnent grâce à l’effet Seebeck et se déclenchent dès qu’une température assez élevée est atteinte, permettant de rediriger la chaleur vers le centre de la pièce plutôt que de la garder en hauteur. Faciles à installer et coûtant moins de 50 €, ils font un tabac cette année !

Meilleure Vente n° 1 UZIMOO Ventilateur Poele à Bois, 7 Pales Ventilateur Cheminée,Ventilateur de Poêle avec Theromètre, écologique, Répartition Efficace de La Chaleur Pour Brûleurs à Bois et Cheminées Ventilateur de poêle à chaleur: Ce petit ventilateur de poêle à bois est un ajout parfait à chaque maison qui a un poêle à bois. Pas de piles ni d'électricité nécessaires, mais simplement la...

Le ventilateur quatre saisons Williwaw

L’invention de ce ventilateur Williwaw 4 saisons promet de vous faire économiser jusqu’à 30 % de chauffage dans la pièce. L’inventeur le définit comme « sorte de régulateur de température, avec des capteurs qui adaptent la ventilation à la chaleur ambiante ». Concrètement, il ne se mettra en marche que lorsque ce sera nécessaire. Il va chercher l’air chaud qui se trouve en hauteur pour le rediriger vers le centre de la pièce.

Dès que la température au plafond atteint un certain degré, les capteurs déclenchent le ventilateur. Et s’il est capable de réagir ainsi, c’est parce qu’il est piloté par une application et deux capteurs de température. Ces derniers lui intiment l’ordre de s’allumer puis de s’étendre en fonction de l’écart de température entre le sol et le plafond.

No products found.

Focus sur trois amplificateurs de chauffage :

Le réflecteur de radiateur SuperFOIL Radpack

Le SuperFOIL Radpack est un excellent choix pour réduire les pertes de chaleur et économiser de l’énergie. Plus de 400 unités ont été achetées au cours du dernier mois, soulignant sa popularité. Facile à installer derrière les radiateurs, le Radpack peut être découpé à la taille désirée à l’aide de simples ciseaux ou d’un couteau. Cet accessoire qui coûte moins de 30 €, est un véritable booster de chaleur. Pour l’installer, il suffit de le découper à la taille de votre radiateur, puis de le fixer derrière celui-ci. Si vous le pouvez, le démontage du radiateur s’avère plus efficace, car il vous permettra de couvrir la totalité de la surface occupée par le radiateur. La chaleur du radiateur qui rayonne tout autour de lui, et donc chauffe un endroit inutile, le mur, sera ainsi refléter par la feuille et rediriger vers le centre de la pièce. Grâce à ce petit accessoire le thermostat d’ambiance se déclenchera moins souvent, et vous ferez donc des économies.

SuperFOIL Radpack Réflecteur de chaleur pour radiateur Feuille d'isolation pour économie d'énergie 5 m x 60 cm S'installe facilement derrière les radiateurs. Meilleure Vente n° 1

Le ventilateur de poêle Ecofan Original

L’Ecofan est un ventilateur électrique conçu par la marque du même nom, disponible en couleur noire, avec un design moderne qui tranche avec ceux que l’on voit habituellement. Il se fait presqu’un élément de décoration ! Ce modèle au style classique mesure 7,6 centimètres de profondeur, 14 centimètres de largeur et 21,6 centimètres de hauteur. Il convient à divers types de pièces, notamment les chambres à coucher, cuisines, salles de séjour, bureaux à domicile, et salles à manger. Fabriqué au Canada, il dispose de lames conformes aux normes CE avec des bords arrondis pour plus de sécurité, une capacité de 100 CFM (170m³/h), une plage de température de fonctionnement allant de 110°C à 345°C (230°F à 650°F), ainsi qu’une construction en aluminium anodisé de première qualité. Il dispose de deux lames et propose 3 vitesses de fonctionnement. L’Ecofan peut être monté sur le poêle directement et il va générer sa propre électricité, sans pile ni batterie. Il va vous permettre de gagner environ 20 % de chaleur et réduire votre consommation de combustibles d’environ 12 %.

Ecofan Original, entilateur de poêle à bois alimenté par la chaleur, 170 m3/h, lame noire de 20,07 cm (7.9 po) Réchauffe votre pièce jusqu'à 20 % plus rapidement. Meilleure Vente n° 1

Le ventilateur de radiateur SpeedComfort

Le SpeedComfort Starter Set est un dispositif intelligent de chauffage pour radiateurs proposé par la marque SpeedComfort. Le SpeedComfort est un ventilateur qui s’installe directement sur le haut de vos radiateurs. Il se présente en blanc et mesure 41 centimètres de profondeur, 9 centimètres de largeur et 9 centimètres de hauteur. Il fonctionne avec une tension de 12 Volts et offre un réglage de température maximal de 35 degrés Celsius. Il est alimenté par un câble électrique et fonctionne sur le principe de la convection, générant une sortie de chaleur de 2000 Watts. Ce dispositif améliore la diffusion de l’air chaud et double la puissance de chauffage, ce qui se traduit par des économies allant jusqu’à -22 % sur votre facture énergétique. Il accélère la montée de la chaleur de manière uniforme dans la pièce, tout en fonctionnant de manière silencieuse. Son installation est facile et convient à la plupart des radiateurs. De plus, le SpeedComfort est équipé d’un capteur de température pour un fonctionnement autonome. Grâce à un interrupteur thermostatique externe, il s’allume et s’éteint automatiquement lorsque les températures se situent entre 25 et 35° C.

SpeedComfort Ventilateur de Radiateur 1 pièce – Ventilateur de radiateur – Ventilateur de Chauffage écoénergétique – Chauffage 2X Plus Rapide – Jusqu'à 22% d'économie d'énergie – Silencieux ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : Distribution efficace de la chaleur, jusqu'à 22% d'économies sur les coûts de gaz. Double l'efficacité du chauffage avec une température du thermostat réduite de 1 à 2... PromoMeilleure Vente n° 1

Comment optimiser le rendement des radiateurs ?

Purge des radiateurs :

Si vous disposez de radiateurs reliés à une chaudière à gaz, par exemple, ils fonctionnent en conséquence avec de l’eau chauffée à l’intérieur du radiateur. Pour fonctionner du mieux possible, il ne doit pas y avoir d’air à l’intérieur des radiateurs. Par conséquent, il faut penser à les purger avant la remise en route du chauffage à la chaudière. Dans cette optique, il faut un récipient, une clé ou un tournevis, puis arrêter la chaudière. Attention, l’eau qui va sortir du radiateur peut être très chaude. Aussi, il est conseillé de porter des gants ou d’attendre que le circuit ait refroidi. Placez le récipient sous la vis de purge, puis dévissez-la.

Patientez quelques secondes, le temps que le jet d’eau soit dénué de bulles d’air, ensuite, refermez la vis de purge. Procédez ainsi pour tous les radiateurs, puis rallumez votre chaudière. Attention, sur certaines chaudières à gaz, il faudra faire un petit complément d’eau, car la pression aura forcément baissé ! Pour savoir s’il faut purger vos radiateurs, vous devez vérifier si le radiateur est chaud dans sa totalité. S’il présente des zones froides, c’est qu’il doit être purgé. Si votre tuyauterie émet un bruit anormal, idem : de l’air passe, vous devez purger !

Nettoyer les radiateurs :

Cela semble évident, mais la poussière et la saleté sont les ennemies des économies. Pour améliorer le rendement, il faut aussi avoir des radiateurs propres toute l’année ! Vous pouvez passer un chiffon humide dans les interstices de votre radiateur à eau à l’avant et à l’arrière, ou sur les grilles de vos radiateurs électriques. Pensez évidemment à couper l’alimentation électrique bien avant la manœuvre. Un aspirateur doté d’un long suceur fera aussi parfaitement l’affaire. En système D, un chiffon attaché en boule à un morceau de bois, un manche à balai ou une règle seront parfaits pour aller dans les moindres recoins. Pour le dessous et le dessus, le chiffon humide est aussi une bonne idée.

Toutes ses astuces mises bout à bout pourraient donc réellement vous faire économiser sur vos factures. Bien sûr, chacune représente un investissement financier de quelques dizaines à quelques centaines d’euros, mais il est fort possible que l’investissement soit rentabilisé rapidement. N’oublions pas que le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement n’a pas vocation à être éternel, et un jour, le fameux coup de massue sera forcément récupéré sur nos factures. Anticiper est en conséquence la meilleure des choses à faire, non ?

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez