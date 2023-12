Radiator Booster : il partage un tutoriel complet (et gratuit) pour fabriquer soi-même un amplificateur de chauffage

Aujourd’hui, les crises écologiques et énergétiques nous contraignent à changer nos habitudes de consommation d’énergie au quotidien. En ce sens, les gouvernements recommandent vivement de remplacer les radiateurs électriques par des technologies de chauffage à faible émission. Mais si vous ne pouvez pas encore procéder à ce changement, il vaut mieux suivre certaines astuces permettant de réduire la quantité d’électricité consommée par ces appareils. Les experts conseillent notamment d’enlever tout obstacle devant les radiateurs, de ne pas couvrir ces équipements, de les arrêter lorsque la pièce n’est pas utilisée, etc.

Ils suggèrent aussi de purger et de dépoussiérer régulièrement ces appareils. Ces écogestes permettent à un ménage de faire des économies d’énergie non négligeables. D’ailleurs, vous pouvez améliorer davantage le rendement de votre radiateur électrique en le combinant à des accessoires tels qu’un réflecteur et un amplificateur de chauffage. Dans cet article, nous vous invitons à découvrir la méthode utilisée par cet innovateur pour construire un « booster » de chauffage. Certains composants ont été fabriqués à l’aide de l’impression 3D.

Comment est construit cet amplificateur de chauffage ?

Ce système de booster de chauffage est composé de quatre ventilateurs PC standard de 8 cm qui relient les segments imprimés en 3D entre eux. De plus, ces segments sont connectés les uns aux autres par des morceaux de filament insérés dans trois trous percés sur les côtés. Alvomane suggère de presser un peu ce filament avec une pince avant de le mettre en place. Cela permet d’avoir plus de friction. Le concepteur a ensuite fixé les segments au radiateur en utilisant des aimants ronds au néodyme de 10 × 3 mm. Les rainures dans ces segments sont utiles pour garder les câbles stables à l’intérieur et raccorder les ventilateurs en parallèle via un distributeur Molex.

Ce booster de chauffage est-il efficace ?

Cet inventeur s’est assuré que l’air qui s’échappe par le bas et les côtés de l’amplificateur soit minimisé. Pour ce faire, le système est fermé en bas à l’aide des plaques situées entre les ventilateurs et des plaques latérales amovibles. Selon ce concepteur, les composants latéraux nécessaires pour maintenir le tableau de commande ont des longueurs différentes pour les modèles de radiateur de 62 cm et de 132 cm de large. En revanche, les autres segments sont similaires, mais se distinguent seulement par leur numéro.

Comment est alimenté ce booster de chauffage ?

Un câble d’alimentation électrique peut passer à travers un trou de 8 mm percé dans le segment du contrôleur. On peut aussi utiliser une prise de connexion. Pour contrôler les ventilateurs, cet inventeur a employé une carte de contrôle à relais 12 V comprenant un capteur de température. Cette carte a été fixée à l’amplificateur de chauffage à l’aide de vis M3. En revanche, la vitesse de chaque ventilateur peut être réglée via un convertisseur de tension DC-DC réglable. Grâce à ce convertisseur, il est possible de réduire à 7 ou 8 V la tension du ventilateur 12 V. Ce qui permet de faire fonctionner silencieusement l’appareil.

Les différentes pièces qui ont été imprimées en 3D

Alvomane a imprimé en 3D les segments de l’amplificateur en 0,3 couche de hauteur avec 20 % de remplissage. Il a également construit via cette technique d’impression un adaptateur Molex en 0,2 couche de hauteur, qui sert à connecter les ventilateurs au convertisseur de tension. À l’intérieur de cet adaptateur, il a inséré quatre têtes de broche droites standards de 2,54 mm, dans lesquelles ont été enfichés les connecteurs de ventilateur à trois broches. Le tutotoriel complet est disponible gratuitement sur Cults3d.com. Que pensez-vous de cette invention géniale ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

