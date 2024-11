L’amplificateur de chauffage ecoCalm affiche une belle promo (-15%) dans cette boutique

Nous sommes à la mi-novembre et le froid s’est installé en France ! Nos radiateurs, nos chaudières et nos poêles à bois ont repris du service, et ce ne sera pas sans conséquences sur nos factures, évidemment ! Vous voulez une astuce pour mieux répartir la chaleur qui monte de vos radiateurs ? Je vous propose de découvrir le ventilateur de radiateur, un petit accessoire qui s’installe en quelques minutes seulement, et qui va vous permettre de rester au chaud. En effet, lorsqu’un radiateur chauffe, l’air chaud qu’il produit monte naturellement vers le plafond en raison de la légèreté de l’air chauffé par rapport à l’air froid. Pour vous, c’est, par conséquent, de la chaleur perdue ! Découvrons ensemble le ventilateur de radiateur ecoCalm, vendu actuellement au prix de 59,49 €* au lieu de 69,99 € en cochant le coupon prévu à cet effet avant la mise au panier. C’est parti.

Présentation du ventilateur de radiateur ecoCalm mono-set

Grâce à ses cinq ventilateurs intégrés, le modèle ecoCalm Ventilateur Radiateur Mono-set accélère considérablement la circulation de l’air chaud et fait partie des meilleurs amplificateurs de chauffage de notre dossier. Selon les données du fabricant, il permettrait d’augmenter la température ambiante jusqu’à 50 % de manière homogène. En fonction du type de radiateur, il permet de rediriger jusqu’à 100 % de la chaleur émise vers le centre de la pièce, limitant ainsi les déclenchements de la chaudière. Le modèle mono-set propose trois vitesses de ventilation, assurant de choisir le mode en fonction de la température et du volume de la pièce.

Focus sur le « mode éco »

Le ventilateur de radiateur ecoCalm est également équipé d’un mode « Eco », qui inclut un thermostat électronique. Ce mode intelligent permet de déclencher le ventilateur uniquement lorsque la température du radiateur atteint 30 °C et de le désactiver lorsque celle-ci redescend à 24 °C. Vous n’avez donc rien à faire, il se déclenchera tout seul quand les températures programmées seront atteintes. ecoCalm estime les économies de chauffage à 20 % grâce à ce mode Eco. Une fonctionnalité pratique dans une pièce que l’on n’utilise pas chaque jour, comme une chambre d’amis par exemple.

Quelques données techniques

Avant de passer aux données plus techniques, sachez que le ventilateur de radiateur ecoCalm est recommandé pour certains radiateurs mentionnés par le fabricant. Avant de procéder à son achat, vérifiez la compatibilité de vos radiateurs pour un maximum d’efficacité. Ce ventilateur est adaptable à une variété de radiateurs, qu’ils soient positionnés horizontalement ou inclinés de 30 à 60 degrés. Conçu pour s’ajuster aux modèles standards TYP21, TYP22 et TYP32, il est recommandé d’utiliser la version Mono-set pour les radiateurs de plus de 42 cm de longueur.

De plus, le duo-set est recommandé pour ceux de plus de 84 cm et le trio-set pour les radiateurs de plus de 126 cm. Enfin, en termes de bruit, le ventilateur fonctionne à 39 dB sur la vitesse minimale, il ne vous empêchera pas de dormir et se fera inaudible dans la plupart des cas, couvert par les autres bruits de la maison. Je vous rappelle son prix : 59,49 €* au lieu de 69,99 € grâce au coupon code à cocher. Et vous ? Avez-vous déjà essayé ce type d’accessoires ? Et, qu’en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

ecoCalm Ventilateur Radiateur Mono-set, Rend Adapté à Presque tous les Radiateurs tels que TYP21, TYP22, TYP32 Accélérez le chauffage : 5 ventilateurs mis à niveau à l'intérieur des ventilateurs du radiateur accélèrent fortement la circulation de la chaleur et augmentent finalement jusqu'à 50% de la...

Mode Eco avec thermostat : passe en mode "Eco" pour activer le réglage par défaut du thermostat électronique. Les ventilateurs s'activent à une température de 30°C à la vitesse 1 et se...

Économisez de l'énergie : utilisez les ventilateurs de radiateur pour économiser de l'énergie et réduire les coûts de chauffage jusqu'à 20%. Avec 5 ventilateurs améliorés à l'intérieur des...

*Le prix a été relevé le 13 novembre 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez