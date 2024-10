CozyPod, un petit radiateur portable en céramique de 500 W qui se « plug » sur une prise

Quand les températures extérieures diminuent, nous tenons tous à ce que nos pièces soient aussi chaudes que possible. Le marché regorge d’appareils de chauffage sophistiqués, mais la plupart d’entre eux sont très encombrants. C’est pourquoi la jeune pousse américaine Venty, basée à Las Vegas, au Nevada, a créé le CozyPod. Il s’agit d’un appareil de chauffage rapide qui possède un design compact. De plus, il est pourvu d’un écran TFT qui affiche les informations essentielles telles que la température et le temps de fonctionnement. Fait intéressant, cet écran est amovible et peut faire office de télécommande. Il comporte des boutons tactiles et se recharge de manière sans fil sur la station d’accueil.

Un chauffage instantané

Malgré sa petite taille, légèrement supérieure à celle d’un smartphone, le Venty CozyPod offre une puissance de chauffage à trois niveaux allant de 500 watts à 800 watts. Le boitier arbore un design qui lui permet de pivoter à 90 degrés afin de s’adapter à un large éventail de prises électriques. D’après son développeur, ce système de chauffage compact est capable de produire de la chaleur de façon instantanée, soit en deux secondes. En effet, ce n’est pas le cas des radiateurs classiques qui mettent généralement plusieurs minutes à atteindre la température optimale.

Un radiateur personnel

En parlant de performances, la technologie de chauffage céramique intégrée permet de chauffer une pièce d’une superficie allant jusqu’à 18,5 m². Le radiateur portable a une plage de températures qui s’étend de 10 °C à 31 °C. De plus, il dispose d’une fonction d’arrêt automatique en cas de surchauffe. Du fait de sa capacité, le CozyPod consiste ainsi essentiellement en une solution de chauffage personnelle. Sa conception portable et sa petite taille lui permettent d’être utilisé partout où l’on a besoin de chaleur, comme dans les bureaux, les chambres, les dortoirs et même les camping-cars, plutôt malin non ?

Prix et disponibilité

Pour réduire son empreinte carbone, l’appareil dispose d’un mode Eco qui aide à économiser de l’énergie en réglant automatiquement la température selon des paramètres prédéfinis. La sécurité n’est pas en reste. Le CozyPod est notamment certifié UL (Underwriters Laboratories). Il est ainsi conforme aux normes de sécurité et de qualité en vigueur aux États-Unis. Le boitier peut aussi faire office de veilleuse grâce aux LED intégrées, dont la lumière est d’ailleurs réglable. À noter que le CozyPod a fait l’objet de deux campagnes de financement participatif.

Celles-ci se sont révélées largement fructueuses puisque, sur Kickstarter, le produit a récolté plus de 197 000 dollars sur un objectif de 10 000 dollars et plus de 228 000 dollars sur Indiegogo. Son prix avoisine quant à lui les 80 dollars (~73 €). Plus d’infos : ventyfan.com. Je vous avoue que je me laisserai bien tenter par ce chauffage s’il est disponible à la vente en France, pas vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Votre participation à cette campagne de financement participatif symbolise votre volonté de soutenir un créateur dont le projet n'a pas encore été concrétisé. Il est important de prendre en considération les risques potentiels. Neozone ne peut être tenue responsable des engagements pris par le créateur ni de la distribution des récompenses.