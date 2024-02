BLOSTM, un réflecteur (en promotion) pour « amplifier » l’effet de chaleur des radiateurs

Certes, les températures sont clémentes ces dernières semaines, pour certaines régions de France. Il n’empêche que, sur le calendrier, nous sommes encore en hiver pour quelques semaines. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’un « coup de froid » et de gelées jusqu’aux Saints de Glace, du 11 au 13 mai. Pour celles et ceux qui paient mensuellement leur facture d’électricité, le mois de février restera peut-être dans les annales. Les répercussions des différentes augmentations auront grevé votre budget pour la plupart. Pour ne plus recevoir une facture exorbitante, et exploiter toute la chaleur émise par vos radiateurs, il existe un petit accessoire utile : le réflecteur de radiateur. Celui vendu par la marque BLOSTM, est actuellement en promotion au prix de 28,99 €. Il n’est jamais trop tard pour réaliser des économies. Alors, on vous explique comment cela fonctionne, et comment l’installer simplement. C’est parti.

Le réflecteur de radiateur BLOSTM, qu’est-ce que c’est ?

Un radiateur, lorsqu’il est en fonctionnement, chauffe face à lui, mais également le mur contre lequel il est adossé. Et, cette chaleur est généralement perdue, ou plutôt non exploitée. Le panneau réflecteur de radiateur va vous permettre de refléter 95 % de la chaleur de votre pièce. Et, puisqu’il utilisera cette chaleur « perdue », alors vous pourrez baisser le thermostat de votre radiateur. En installant ce type d’accessoire, vous réduirez votre consommation d’énergie, sans pour autant devoir enfiler plusieurs couches de vêtements pour garder la chaleur.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Aucune batterie, ni aucune pile ne sont nécessaires pour faire fonctionner un réflecteur de radiateur. Fabriqué dans une feuille d’aluminium laminée avec un revêtement pour éviter l’oxydation, il exploite les propriétés physiques du matériau pour capturer la chaleur et la réutiliser. Soumis à des normes de qualité rigoureuses, ce produit garantit une utilisation sécurisée. Il ne risquera, en aucun cas, de provoquer un incendie malgré sa finesse. Rappelons que l’aluminium est un matériau qui ne peut pas s’enflammer sauf s’il est réduit en poudre.

Comment installer le réflecteur de radiateur BLOSTM ?

Pour l’installer, vous aurez besoin d’un mètre, d’une paire de ciseaux, et de la feuille en aluminium livrée en 5 m × 60 cm. Il vous suffira de mesurer l’espace couvert par votre radiateur sur le mur qui se situe derrière lui. Pensez à laisser 1 à 2 cm de plus de chaque côté afin de couvrir la totalité de la surface. Vous pouvez, au choix, installer la feuille avec ou sans démontage de votre radiateur. Une fois la mesure prise, vous n’aurez plus qu’à le fixer au mur, au moyen des autocollants fournis, ou avec quelques agrafes, ou vis.

En réfléchissant la chaleur dans la pièce, ce dispositif contribue à maintenir votre maison au chaud pendant une période prolongée, vous procurant ainsi la possibilité de réduire vos factures de chauffage. Doté d’un excellent rapport qualité-prix, il devient particulièrement avantageux, notamment compte tenu des économies potentielles sur la chaleur inutilement gaspillée.Avez-vous déjà essayé cette astuce ? Si oui, pensez-vous qu’elle soit efficace ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

